Casal real: longe dos holofotes

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



11/01/2020 | 07:00



O que leva um casal real britânico a tomar decisão de se distanciar dos deveres da coroa? O príncipe Harry – filho mais novo da princesa Diana – e sua mulher, Meghan Markle, anunciaram esta medida sem precedentes. O duque e a duquesa de Sussex, que têm o filho Archie, fizeram site para divulgar os próximos passos (sussexroyal.com). “Depois de muitos meses de reflexão e discussões internas, nós decidimos fazer transição neste ano, começando a desempenhar novo papel progressivo dentro desta instituição”, postaram. O objetivo deles é “trabalhar a fim de ser financeiramente independente”. Polêmicas à parte, é natural que eles fujam de toda a pressão que deve ser nascer na família real. É visível que Harry nunca gostou de fazer parte dos eventos oficiais e ele sempre cita o que aconteceu com a mãe, Lady Di, em 1997, que morreu ao ser perseguida por paparazzi. “Já vi o que acontece quando alguém que amo é tão mercantilizado ao ponto de não ser tratado ou visto como uma pessoa de verdade”, desabafou. Que se respeite a decisão, então.

Bar em shopping de Santo André apelou para a ideia da ‘Creche para Maridos’, levando em consideração que eles vão às compras arrastados pelas mulheres, que acabam com o limite do cartão de crédito deles; conceito totalmente ultrapassado para 2020

De Diadema, Bruna Michels, miss São Paulo 2013, compartilha momento das férias com seus seguidores; na foto, segurando a Brisa

Conforme a Faculdade Anhanguera, a profissão mais promissora no Brasil em 2020 é gestor de mídias sociais

TEM MAIS...

Culpa dos camelos?

“Essas manadas em busca de água colocam em risco as comunidades aborígenes dos territórios e animais.” Esta é uma das explicações para a matança, a tiros, de 10 mil camelos na Austrália, após os incêndios que tomaram conta da região. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente estadual, os bichos estão invadindo estradas e as vilas em busca de água e comida. Agora eu digo: a culpa é do próprio ser humano! Será que não existe outra saída mesmo?

Ativista

E a atriz Jane Fonda, hein? Com seus 82 anos já foi presa diversas vezes por participar ou organizar protestos nos Estados Unidos contra a mudança climática. No último, que aconteceu em frente ao Capitólio, Washington, ninguém menos do que o ganhador

do Globo de Ouro por Coringa, o ator Joaquin Phoenix, também foi detido por alertar para o perigo da indústria de carne para o meio ambiente. Nós, brasileiros, temos a aprender com eles, não?