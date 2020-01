Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/01/2020 | 18:35



Um dos maiores nomes do mundo do rock mundial, o baterista Neil Peart morreu na última terça-feira (7), aos 67 anos, na Califórnia, Estados Unidos. Ele sofria de câncer no cérebro há três anos.

Peart fez fama junto ao grupo canadense Rush. Sua estreia no trio, formado também por Geddy Lee (voz e contrabaixo) e Alex Lifeson (guitarra), foi com o disco Fly By Night, lançado em 1975. A partir daí, o baterista aplicou diversas técnicas de rock progressivo na receita da banda.

Ao longo dos anos participou de álbuns emblemáticos, como Moving Pictures (1981), Roll The Bones (1991) e Counterparts (1993). De suas passagens pelo Brasil, ficou registrado em disco o show do Rock In Rio, em 2003. Em 2015, o artista anunciou sua aposentadoria dos palcos.

Além da música, Peart lançou vvários livros. Um deles foi A Estrada da Cura (Editora Belas Artes), em que conta como seguiu em frente após a morte de sua filha, Selena, e da mulher, Jackie, menos de um ano depois.