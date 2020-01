Em busca de títulos, Thiago Galhardo destaca a estrutura do Internacional

10/01/2020 | 18:25



O meia-atacante Thiago Galhardo, de 30 anos, anunciado na quarta-feira como reforço do Internacional, foi apresentado, nesta sexta-feira, após o terceiro dia da pré-temporada da equipe gaúcha. Com bom desempenho no último Brasileiro pelo Ceará, o jogador falou de sua expectativa em atuar pela equipe do técnico argentino Eduardo Coudet.

"Espero vir para somar, ao lado desse grupo maravilhoso que fez ótimas competições no ano passado, e assim deixar minha história aqui. Obviamente, depois de um grande ano, o que penso é em continuar fazendo gols. Aqui, querendo ou não, terei ainda mais possibilidades, e tenho que estar preparado. O Guerrero tem grandes números pois é um matador nato, grande jogador, de seleção. Sou fã do futebol dele, sempre acompanhei. É um cara que finaliza muito bem, de direita, esquerda, cabeça... e está sempre bem posicionado. Uma referência. Quero somar, seja com gols, assistências, boas partidas, tirando a bola lá atrás. O importante é o Inter estar bem."

O experiente jogador, com passagens por equipes como Bangu, Botafogo, América-RN, Boa Esporte, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Ponte Preta, Albirex Niigata (JAP), Vasco e

Ceará, revelou como foram as negociações. ""Eu tive propostas de time brasileiros e do exterior. A conversa com o Inter foi bastante prolongada. Mas eu tinha o desejo de voltar a jogar uma Libertadores, de poder brigar por títulos. A estrutura apresentada me deixou muito impressionado. A única coisa que eu posso dizer para vocês é de que não me arrependo da escolha que tomei. Pelo contrário, estou muito feliz em estar aqui, tenho mostrado essa alegria no dia a dia, e espero poder corresponder. O Inter me escolheu e eu escolhi o Inter. Quando estamos felizes, dificilmente as coisas andam mal."

Galhardo aposta em sua versatilidade para entrar rapidamente na equipe titular. "Do meio para frente, estou disposto a ajudar. Estando bem fisicamente, isso facilita. A expectativa é de estar com o grupo, o Inter, da melhor forma possível. Quero contribuir da melhor forma possível, me matando em campo na posição defensiva, e atacando com qualidade."

O jogador também demonstrou entusiasmo em trabalhar com Coudet. "Ele fala muito em trabalhar. Foca no extracampo, pergunta como você está, como gosta de jogar. Me recebeu muito bem, é extremamente positivo. Ainda não falei com ele sobre a questão tática. Os times dele costumam correr muito, sempre buscando a posse de bola. Sem ela, pressionam, marcam. Quando você consegue encaixar esse tipo de jogo, é muito difícil para o adversário, que não tem muito espaço para sair. Espero que ele consiga colocar o que deseja aqui. Estando bem fisicamente, sei que posso ajudar de todas as formas."

Pelo Ceará, no Brasileiro do ano passado, Galhardo disputou 34 das 38 rodadas da competição e marcou 12 gols. O time terminou apenas na 16.ª colocação, uma acima da zona do rebaixamento.