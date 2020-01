O Cangaceiro e São Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/01/2020 | 07:00



É lampa, é lampa, é lampa, é lampo, lampião

Seu nome é Virgulino, apelido lampião...

-----

O jornalista Milton Parron está reprisando no seu programa semanal <CF160>Memória</CF> a vida de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião.

São três programas. No segundo, a ser apresentado neste sábado, a pauta é recheada, inclusive com a descrição do film O Cangaceiro, do diretor Lima Barreto, uma produção da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com estúdios preservados em São Bernardo.

A audição trará mais:

- A invasão de Mossoró, única cidade que rechaçou Lampião pela bala.

- A entrada em Juazeiro do Norte, onde um só homem segurou o bando de quase 60 integrantes do bando de lampião: padre Cícero Romão Batista.

- A emboscada em Angico e o fim do cangaço.

O FILME

O Cangaceiro foi filmado em 1952 e lançado em 1953. A maior parte das externas foi rodada em Vargem Grande do Sul, Interior do Estado de São Paulo, mas ao menos uma cena, talvez a mais emblemática, usada na própria divulgação do filme, foi filmada nos morros ainda vazios da antiga Estrada do Vergueiro, perto da Vera Cruz.

É a cena em que o bando de Lampião desfila lentamente, ao som de Mulher Rendeira, em imagens tomadas contra o sol. A canção é interpretada por Vanja Orico, e acompanhada pelo coro dos Demônios da Garoa.

Quem lembrou a cena foi um dos protagonistas do filme, Geraldo Faria Rodrigues, que depois seria eleito vereador, vice-prefeito e prefeito de São Bernardo.

Outros nomes de São Bernardo participaram, entre os quais Marisa Prado, nome artístico de uma ex-tecelã, Olga Costenaro, e Pierino Massensi, o premiadíssimo cenógrafo, natural de Roma e que veio para São Bernardo para trabalhar na Vera Cruz. Aqui ficou até a morte. Os diálogos do filme foram criados pela escritora Rachel de Queiroz e a direção musical é do maestro Gabriel Migliori.