Após polêmicas, secretária de Saúde de Ribeirão Pires é exonerada

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



10/01/2020 | 18:18



Secretária de Saúde de Ribeirão Pires desde 2017, Patrícia de Freitas foi exonerada na manhã desta sexta-feira (10). Ela não resistiu à série de episódios polêmicos relacionados à sua pasta nos últimos meses. Quem assume é João Gabriel Vieira, que era superintendente técnico da secretaria.

A administração de Adler Kiko Teixeira (PSB) informou que Patrícia solicitou desligamento do Paço por motivos pessoais. O Diário apurou, porém, que as falhas relacionadas a seu trabalho foram determinantes para a mudança.

A mais grave aconteceu em dezembro, quando o vereador Amigão D''''''''Orto (PTC) encontrou um tomógrafo em desuso, trancado em uma sala no complexo hospitalar Santa Luzia. O equipamento havia sido doado pela Prefeitura de São Caetano em 2009 e foi descartado pelo governo Kiko. A despeito de a gestão atual transferir a responsabilidade para a administração de Saulo Benevides (Avante), o fato não foi bem digerido pelo alto comando do Paço.

O episódio mais recente foi com relação ao pagamento do 13º salário aos funcionários da saúde. Foram 117 servidores que não receberam no prazo o benefício. A secretaria declarou que havia transferido o recurso para a Santa Casa de Birigui, gestora da saúde municipal, e que a entidade não havia depositado a quantia nas contas dos trabalhadores. Foram quase 15 dias de atraso.

Patrícia também havia entrado em conflito com a Câmara. Em 2017, Rubão Fernandes (PSD), então presidente do Legislativo de Ribeirão Pires, chegou a registrar BO (Boletim de Ocorrência) contra a titular do setor acusado-a de calúnia e difamação – segundo Rubão, Patrícia disse que ele recebia propina de um laboratório médico. A relação tumultuada fez com que Patrícia tivesse, inclusive, de participar de sabatina no parlamento.

SUBSTITUTO

João Gabriel Vieira é filiado ao Podemos, que, no município, é presidido por João Mancuso. Mancuso foi secretário de Comunicação e também esteve à frente de Assuntos Estratégicos na primeira metade do governo Kiko, porém, foi exonerado após conflitos com a classe política local e com o chefe do Executivo.

Mancuso hoje trabalha no gabinete do vereador Mario Covas Neto, o Zuzinha (Podemos), de São Paulo – Zuzinha foi candidato ao Senado na eleição de 2018, sem sucesso. Ele também nutre boa relação com o senador paranaense Alvaro Dias, presidenciável do Podemos há dois anos. A indicação de um filiado ao Podemos mostra que Mancuso tem recuperado prestígio junto à administração de Kiko.

Confira a nota da Prefeitura de Ribeirão Pires acerca do caso:

A Prefeitura de Ribeirão Pires esclarece que Patrícia Aparecida de Freitas, que atuou como secretária de Saúde da cidade entre 2017 até o início deste ano, solicitou desligamento do cargo por razões pessoais. À frente da pasta, Patrícia, que é especialista em gestão em saúde pública, contribuiu com o trabalho de humanização dos atendimentos e modernização da estrutura da rede municipal de saúde estabelecido pela atual gestão.

Para dar sequência ao projeto do governo, será nomeado ao cargo João Gabriel Vieira, que atuou como superintendente técnico da saúde da pasta. João Gabriel assumirá o comando da secretaria a partir da segunda-feira (13).