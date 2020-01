Após 15 anos, Justin Chambers anuncia saída de Grey's Anatomy!

10/01/2020 | 18:11



Notícia triste para os fãs de Grey's Anatomy! O ator Justin Chambers, que dá vida ao cirurgião pediátrico Alex Karev na série, anunciou que está deixando a atração após 15 anos.

Em comunicado enviado ao site Deadline, Justin falou sobre o motivo pelo qual está saindo de Grey's, série da qual participou durante todas as suas 16 temporadas.

Não existe um momento bom para dizer adeus a um programa e um personagem que definiu tanto a minha vida nos últimos 15 anos. No entanto, por algum tempo eu tenho esperado diversificar os meus papéis e opções de carreira. E conforme eu faço 50 [anos de idade] e me sinto abençoado com a minha esposa maravilhosa e solidária e cinco filhos incríveis, agora é a hora.

Ele também aproveitou o momento para agradecer à criadora de Grey's Anatomy, Shonda Rimes, e aos seus colegas de elenco e equipe - em especial àqueles que também estão na série desde seu lançamento em 2005.

À medida em que eu saio de Grey's Anatomy, quero agradecer à minha família da ABC, Shonda Rimes, ao elenco original Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e o resto desse elenco e equipe maravilhosos, do passado e do presente, e é claro, aos fãs por essa jornada extraordinária.

A saída de Karev certamente será sentida pelos fãs, já que ele é um dos médicos mais queridos dos telespectadores da atração. Sua última participação em Grey's foi no episódio que foi ao ar no dia 14 de novembro nos Estados Unidos, e que mostra o personagem deixando o hospital para cuidar de sua mãe, que está doente - não se sabe, no entanto, se ele aparecerá novamente até o final da 16ª temporada.