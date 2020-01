Paulo Betti se emociona e faz reflexão sobre a morte do neto de um ano de idade

10/01/2020 | 18:10



No início desta semana, Paulo Betti deu uma entrevista à atração portuguesa Programa da Cristina e se emocionou ao falar sobre a morte do neto, Antônio, de pouco mais de um ano de idade. Antônio sofria de leucemia e, infelizmente, morreu em junho de 2019. Paulo, então, falou sobre esse período difícil durante a conversa com a apresentadora Cristina Ferreira - e aproveitou para explicar como sua família está hoje em dia, menos de um ano após a perda do bebê.

- Eliane [Giardini, sua ex-esposa e avó de Antônio] e eu fizemos a novela [Órfãos da Terra, na época] inteira com nosso neto em uma UTI e o perdemos. Faz parte da vida, a gente aguenta. A minha filha está muito bem e em alguns momentos sofremos, porque temos que sofrer. Mas tudo que acontece nos engrandece se soubemos fazer disso um estímulo para a vida. E o mais importante, não podemos fazer com que o passado nos imobilize. Nosso neto está no céu, em algum lugar, e nos ilumina. Foi assim que tinha que ser. Foi incrível. Na tragédia, foi grandioso. Não se enfrenta isso com facilidade, mas estávamos juntos. Minha filha e o marido lutaram. Os médicos lutaram. O menino lutou.

O ator reforçou que, apesar da dor, não poderia deixar de continuar a viver.

- Em nenhum momento nos deprimiu. Nos fez bem, nos uniu muito. Não minto, é bom também sentir a dor. Não podemos negar a possibilidade de sentir, viver a dor. E ela nos fortalece. Eu tive um amigo que perdeu um filho e não conseguiu se recuperar. Isso 30 anos atrás. E ele me serviu de exemplo. Vamos aproveitar a vida da melhor maneira possível, aqui e agora.

Emocionante, não é?