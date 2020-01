Mamonas, George Harrison e outros: veja clipes com carros marcantes

CC BY-NC Foto: alessio mazzocco on VisualHunt George Harrison - Faster: no clipe do ex-beatle é possível ver cenas clássicas da Fórmula 1 dos anos 1970. Inclusive, a pista de Interlagos aparece logo nos primeiros minutos. Harrison também desfila em um carro guiado pelo tricampeão mundial de F1 Jackie Stewart.. O clipe pode ser visto aqui: https://bit.ly/2QH0Zqs

Foto: Divulgação The Cardigans - My Favorite Game: clássico tema do jogo GranTurismo 2, a música tem um clipe tão bom quanto a abertura do game. Nele, a vocalista Nina Persson dirige um Cadillac Fleetwood Eldorado 1974. Clique no link a seguir para assistir: https://bit.ly/2T9OKEn

Foto: Divulgação The Black Eyed Peas - Pump It: dois Honda Civic Si, sendo um cupê e outro sedã, aparecem bem no começo do clipe. O vídeo completo está aqui: https://bit.ly/37Rgpy6

Foto: Divulgação Snow Patrol - Open Your Eyes: o clipe conta com imagens do curta-metragem C'était Un Rendez-vous. Nele, uma Mercedes-Benz 450 SEL foi a responsável pelas filmagens. É possível ver diversos carros clássicos, como o Austin Mini e o Citroën 2CV. O vídeo completo está qui: https://bit.ly/2FztqQV

Foto: Divulgação Green Day - Holiday: neste clipe, a banda passa quase todo o clipe andando em um Mercury Monterey 1968. A foto é de um modelo 1971, mas serve de ilustração. O vídeo completo está aqui: https://bit.ly/2QFbtGI

Foto: Divulgação Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around: uma Chevrolet Corvette e um Porsche Carrera GT podem ser vistos durante o clipe. O vídeo completo está aqui: https://bit.ly/2FFf69v

Foto: Divulgação Van Halen - Panama: um Mercury conversível até aparece no clipe, mas é o ronco do Lamborghini Miura que chama a atenção nos versos finais da música. O vídeo completo está aqui: https://bit.ly/2T9TY36

Foto: Divulgação Mamonas Assassinas - Pelados em Santos: a Volkswagen Brasilia amarela é a estrela do clipe. O vídeo completo está aqui: https://bit.ly/2FCWZkv

Foto: Divulgação Beastie Boys - Sabotage: clássico americano, o Ford Crown Victoria 1983 pode ser visto neste clipe. O vídeo completo está aqui: https://bit.ly/36TlDco

Foto: Divulgação B.B. King e Eric Clapton - Riding With the King: a dupla desfila em um Cadillac DeVille durante as cenas do clipe. O vídeo completo está aqui: http://bit.ly/30b7pkB

Foto: Divulgação Nicki Minaj - Megatron: a cantora exibe um Lamborghini Aventador no clipe, mas ateia fogo no supercarro em determinado momento. O vídeo completo está aqui: http://bit.ly/30dm530

Foto: Divulgação Lana Del Rey - Born To Die: além de seu nome fazer referência ao Ford Del Rey, a cantora gosta de colocar carros em seus clipes. Neste, a estrela automotiva é um Ford Mustang Mach 1 1969. O clipe completo está aqui: http://bit.ly/2sbRQN8

Foto: Divulgação Lana Del Rey - Burning Desire: já neste, quem aparece é um Jaguar F-Type. O clipe completo está aqui: http://bit.ly/2uCk4Sa

Foto: Divulgação Lana Del Rey - White Mustang: o Studebaker Avanti é visto neste clipe, que pdoe ser assistido aqui: http://bit.ly/3a0HL6H

Foto: Divulgação Jericho Rose - Jonnhy Cash: algumas unidades da Chevrolet Corvette podem ser vistas neste clipe. Ele pode ser visto aqui: http://bit.ly/37XN1q7

Foto: Divulgação Aerosmith - Crazy: um Ford Mustang preto aparece neste clipe. Ele pode ser visto aqui: http://bit.ly/2FFm8Lr

Foto: Divulgação Roy Orbison - I Drove All Night: Um Ford Galaxie 500 é visto neste clipe. O vídeo completo está aqui: http://bit.ly/3074aL4

Foto: Divulgação MC Kevin o Cris - Dentro do Carro: Um BMW M3 aparece bem no começo do clipe. O vídeo completo está aqui: http://bit.ly/3064pGq

Foto: Divulgação Sandy e Junior - Desperdiçou: Enquanto Sandy assume o volante de uma VW Kombi, Junior conduz um Chevrolet Opala SS. O vídeo pode ser visto aqui: http://bit.ly/2Ta2xL9

Foto: Divulgação MC Guime - Plaque de 100: Guime conta as notas de R$ 100 dentro de um Citroën C5. O vídeo pode ser visto aqui:http://bit.ly/307vhpo

Foto: Divulgação Rihanna e Justin Timberlake- Rehab: um Cadillac 62 1959 é visto no clipe. O vídeo completo está aqui: http://bit.ly/39XCbCk

Foto: Divulgação Kavisky - ProtoVision: autor da música Nigthcall, trilha do filme Drive, o músico coloca uma Ferrari Testarossa como protagonista deste clipe. O vídeo completo está aqui: http://bit.ly/39XKJsC

Foto: Divulgação Audioslave - Show Me How To Live: um Dodge Challenger de primeira geração aparece durante o clipe, que está disponível neste link: http://bit.ly/2R3rjtY

Foto: Divulgação Lady Gaga e Beyoncé - Telefone: a dupla viaja em uma Chevrolet C2500. O vídeo completo está aqui: http://bit.ly/2tO24Ue

Foto: Divulgação Jamiroquai - Cosmic Girl: Uma Ferrari F40 e um Lamborghini Diablo disputam uma corrida neste clipe, que pode ser visto aqui: http://bit.ly/2R7um43

Foto: Divulgação Pink - Stupid Girls: diversos carros aparecem neste clipe como o Ford Mustang 1964, o Honda S2000 e o Nissan 350Z. O clipe pode ser visto aqui: http://bit.ly/36CUWc1

