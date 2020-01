Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



11/01/2020 | 07:00



A quarta edição do Festival de Verão terá início hoje, às 14h, no Paço Municipal de São Bernardo. E quem sobe ao palco do espaço, às 17h, é o cantor Felipe Araújo, que se apresenta pela segunda vez no evento, gratuito – a primeira foi em 2018.

Ele promete agitar o público com sucessos como Amor da Sua Cama e Atrasadinha. Outra atração esperada da noite é o cantor de pagode Suel, apresentará os hits É Dela Que Eu Gosto e Amor de Amante.

Amanhã o festival continua e tem, além dos artistas locais, atrações como a cantora e compositora Lauana Prado a partir das 17h, seguida pelo cantor Ferrugem, que fecha o primeiro fim de semana do evento.

No próximo fim de semana as atrações são Yasmin Santos, sábado, e João Bosco e Vinícius, domingo.