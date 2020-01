Joaquin Phoenix é detido em protesto organizado por Jane Fonda

10/01/2020 | 17:56



Joaquin Phoenix foi detido nesta sexta-feira, 10, em um protesto organizado por Jane Fonda contra mudanças climáticas em frente ao Capitólio, em Washington, D.C. O ator Martin Sheen também foi levado pela polícia.

Segundo o site TMZ, a polícia avisou aos manifestantes que, se não houvesse uma dispersão do protesto, todos seriam presos. Ainda de acordo com a publicação, o número de participantes foi um dos maiores desde que Fonda começou a organizar os encontros do movimento Fire Drill Friday (sexta-feira de simulação de incêndio). A atriz foi presa por quatro semanas consecutivas quando participava de atos.

No ato desta sexta-feira, Phoenix fez um discurso a favor do veganismo para manifestantes como a atriz Maggie Gyllenhaal. Neste ano, o ator de Coringa pediu à organização do Globo de Ouro que fizesse um cardápio sem alimentos de origem animal.