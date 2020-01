Selena Gomez lança o álbum 'Rare'

10/01/2020 | 17:53



Depois de cinco anos, a cantora Selena Gomez volta a lançar um disco de estúdio. Rare, terceiro álbum solo da artista, traz 13 faixas. O trabalho, que saiu nesta sexta-feira, 10, chega após diversos problemas pessoais de Selena. Em 2016, ela precisou se tratar contra depressão causada pelo lúpus, doença da qual é portadora. No ano passado, em outubro, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica após um colapso nervoso.

Gomez, de 27 anos, afirmou que o álbum retrata as situações pelas quais passou nos últimos anos. Baseado no R&B e nas batidas eletrônicas, Rare tem letras sobre ansiedade e sofrimento. Eu precisei perder você pra me encontrar/Essa dança está me matando aos poucos/Eu precisei odiar você pra me amar, diz a letra de Lose You To Love Me, lançada como single em outubro. Em Vulnerable, ela afirma: Se eu te mostrar todos os meus demônios/E nós mergulhamos no fundo do poço/Vamos bater e queimar como antes?.

A crítica especializada vem fazendo elogios ao disco. Mikael Wood, do Los Angeles Times, disse que Rare é o disco solo mais importante da artista. Já Leah Greenblatt, da Entertainment Weekly, definiu o álbum como uma "dançante lição de amor próprio e aceitação".