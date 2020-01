Vencedor do Globo de Ouro, Joaquin Phoenix é preso em protesto com Jane Fonda

10/01/2020 | 17:11



Sexta-feira virou sinônimo de protestos e prisão para Jane Fonda. Aos 82 anos de idade, a atriz criou a Fire Drill Fridays, marchas em prol do meio-ambiente que acontecem toda semana em Washington D.C., nos Estados Unidos, e que muitas vezes acabam em prisão para a veterana e seus convidados famosos.

De acordo com o TMZ, nesta sexta-feira, dia 10, Susan Sarandon, Maggie Gyllenhaal, Martin Sheen e o intérprete do Coringa, Joaquin Phoenix, participaram do protesto, um dos maiores já feitos por Jane desde o início das Fire Drill Fridays, e que dessa vez pedia pelo fim da exploração de combustíveis fósseis. Phoenix, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama na última semana, foi preso pelos policiais, que avisaram que os manifestantes seriam detidos caso não se dispersassem.

Antes de ser preso, Joaquin ainda discursou para os manifestantes e falou sobre a importância do veganismo na luta em prol do meio ambiente.

- Às vezes nos perguntamos o que podemos fazer nessa luta contra a mudança climática, e tem algo que vocês podem fazer hoje e amanhã, ao fazerem uma escolha sobre o que consomem, disse o ator, de acordo com o site Deadline.

Além dele, Martin Sheen também foi detido. Em um vídeo publicado no Twitter da Fire Drill Fridays, Jane disse que esse será o último protesto em Washington D.C. por um tempo - segundo o Deadline, a atriz precisará voltar para Los Angeles para gravar a última temporada da série Grace And Frankie.