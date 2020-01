Queda de energia obriga CSN a parar alto forno 3; produção está sendo retomada

10/01/2020 | 16:42



Uma queda brusca de energia elétrica provocada pelas chuvas em Volta Redonda, município do Rio de Janeiro, provocou o desligamento do alto forno 3 da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) no final da tarde da quarta-feira, 9. No entanto, segundo a empresa, nesta sexta-feira, 10, a produção já está sendo retomada.

De acordo com a CSN, o alto forno foi desligado por questão de segurança, mas uma falha em um dos bleeders de gás siderúrgico da usina fez com que a unidade fosse evacuada nesta manhã.

Relatos nas redes sociais informam que os moradores da região ficaram assustados, após uma forte fumaça e barulho de uma explosão na noite de quinta ocorridos na usina.

"Como procedimento de segurança, foram evacuadas as áreas nas adjacências, até a normalização. Não houve feridos e os colaboradores já retornaram aos seus postos de trabalho", informou a CSN em nota.

Segundo a assessoria, a produção será retomada gradativamente, mas não é possível estimar quando voltará à normalidade.