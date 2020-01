Alunos de Santo André disputam jogos de inverno

Da Redação



12/01/2020 | 07:00



Larissa Candido, 16 anos, e Lucas Carvalho, 17, estão aproveitando as férias escolares de maneira esportiva. Alunos do Sesi Santo André, eles trocaram o calor do verão brasileiro para passar alguns dias na cidade de Lausanne, na Suíça (Europa), para participar da terceira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, com aspirantes a atletas profissionais de diferentes lugares do mundo. As atividades começaram na quinta-feira (9) e seguem até dia 22.

Ambos representam o Brasil em esporte chamado skeleton, no qual o esportista utiliza um trenó individual e se deita de bruços na plataforma para descer uma pista de gelo. Criada no fim do século XIX e com início de suas atividades no País somente nos anos 2000, a modalidade é considerada uma das mais radicais. A pilotagem é feita pelo próprio corpo do competidor e vence quem completar a prova em menor tempo, com a velocidade comumente batendo a marca de 100 km/h.

“É gratificante saber que estou colocando o Brasil entre os melhores países e na modalidade que não estamos acostumados ver no País”, comenta Larissa.

Mesmo sem neve ou gelo no Grande ABC, a dupla realiza treinamento na unidade andreense da rede Sesi, no bairro Santa Terezinha. Visitas a arenas internacionais serviram de complemento para a preparação.

“Tenho um grande desejo de estar na Seleção adulta de skeleton e fazer parte deste time de inverno da Seleção Brasileira e sempre dar o melhor”, diz Lucas.