Selena Gomez lança clipe de Rare e novo álbum pode ter mais uma música sobre Justin Bieber

Esta sexta-feira, dia 10, está sendo bastante especial para Selena Gomez! A cantora divulgou o seu mais novo álbum, Rare, após quatro anos sem lançar nenhum disco. O clipe da música Rare também chegou nesta sexta - e recebeu mais de 470 mil de visualizações em menos de uma hora. O vídeo é bastante colorido e mostra a cantora em uma floresta, como se pudesse brincar e controlar alguns dos elementos da natureza. Todas as aparições de Sel enaltecem o quão rara ela é - e a culpa é de quem não reconhece isso, né?

E se você achava que o CD não teria mais músicas sobre Justin Bieber além de Lose You To Love Me e Look At Her Now, se enganou! No Twitter, os fãs estão especulando que a faixa Cut You Off também é sobre o artista, já que Selena faz algumas referências bem diretas ao relacionamento que teve com Bieber. Em uma determinada parte da canção, ela diz que carregou um peso por 1460 dias - ou quatro anos, para sermos mais exatos. Esse período bate exatamente com o tempo em que ela ficou com o cantor, entre idas e vindas. Será?

Veja alguns comentários de fãs sobre a nova música abaixo:

A Selena LITERALMENTE disse: Você esteve mexendo emocionalmente com minha saúde, como eu poderia confundir essa m***a com amor? Cut You Off é sem dúvidas uma música que representa relacionamentos abusivos, não só o que ela viveu, mas a que outras mulheres até hoje vivem. LENDA.

A Selena em Cut You Off disse Como eu consegui te aguentar por 1460 dias? que correspondem a quatro anos de relacionamento, o mesmo tempo que ela ficou com o Justin. E para completar, no final ela diz Como eu pude confundir essa m***a com amor?

MEU DEUS, A SELENA MATOU O JUSTIN EM CUT YOU OFF, PERFEITAAAAAAAAAAAAAAAA.

Saída das redes sociais

E por mais que Selena esteja ativa no Instagram no momento, parece que ela não permanecerá assim por muito tempo. Em entrevista ao The Wall Street Journal, a cantora assumiu que pretende deixar a rede social mais uma vez.

Voltei [para o Instagram] porque estava lançando música, mas acabei de dizer à minha melhor amiga Courtney [Lopez] ontem que vou ter que tirar do meu telefone novamente em breve.

A artista alegou que tem um círculo próximo de amigas que não são famosas, que trabalham e fazem suas próprias coisas, e que isso mantém os seus pés no chão, já que ela consegue ter uma vida fora do palco.

- Elas sabem que eu tenho uma personalidade viciante, e isso pode ser prejudicial, concluiu Sel, referindo-se ao Instagram.

Uma pena, não é?