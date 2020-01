Notícias da semana - 6 a 12 de janeiro

Da Redação



12/01/2020



INTERNACIONAL

Mundo teme conflito entre EUA e Irã

Os Estados Unidos realizaram ataque aéreo especial no Aeroporto Internacional de Bagdá, no Iraque, que ocasionou a morte de Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, além de outras sete pessoas. O bombardeio, realizado por um drone na noite de 3 de janeiro, foi ordenado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, com o propósito de deter possíveis futuros planos de ataques iranianos a tropas de seu país espalhadas pelo Oriente Médio.

Líder supremo do Irá, o aiatolá (maior título dentro da hierarquia religiosa entre os muçulmanos xiitas,) Khamenei prometeu vingança sobre as perdas.

A troca de ataques teve outro capítulo na terça-feira (7), quando duas bases que abrigam forças militares dos Estados Unidos no Iraque foram atingidas por 13 mísseis iranianos, mas não houve vítimas. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a autoria dos ataques.

A tensão entre as nações motivou a população de diversos cantos do planeta a especular o início da Terceira Guerra Mundial, uma vez que possível embate pode chegar a enormes proporções negativas.

Representantes dos dois países, incluindo Trump, têm utilizado suas contas na rede social Twitter para passar informações sobre os confrontos e demonstrar opiniões pessoais sobre os fatos.

CIÊNCIA

Satélite da Nasa descobre planeta a 100 anos-luz

O satélite Tess, da Nasa (agência espacial norte-americana), realizou descoberta do planeta TOI 700 d, localizado a cerca de 100 anos-luz de distância. A informação foi revelada na segunda-feira (6), em reunião da Sociedade Americana de Astronomia, no Havaí (Estados Unidos).

Ele conta com distância intermediária de sua estrela, fato que torna possível água em estado líquido no território. Isso pode significar a existência de vida no planeta, além do fato de estar em zona habitável.

ESPORTES

Ranking revela jogadores de futebol masculino mais valorizados

O Centro Internacional do Estudo do Esporte, da França, revelou a lista com os jogadores de futebol masculino mais valorizados da atualidade. Diversas informações e variáveis são levadas em conta pelo grupo na elaboração, entras elas questões objetivas, como gols marcados, idade e quantidade de convocações para seleções nacionais, e outras mais abrangentes, casos de posição onde atua e campeonatos que disputa.

A liderança é do atacante francês Mbappé (uma das estrelas do elenco do Paris Saint-Germain), 21 anos, avaliado em 265,2 milhões de Euros (cerca de R$ 1.208 bilhão). O pódio ainda tem o britânico Raheem Sterling (Manchester City), 25 anos, com valor de 223,7 milhões de euros e do egípcio Mohammed Salah (Liverpool), 27 anos, estimado em 175,1 milhões de euros.

O brasileiro mais bem colocado do levantamento internacional é o atacante Gabriel Jesus (Manchester City), 22 anos, cujo valor atual de mercado chega a 115,6 milhões de Euros, em 11º lugar.