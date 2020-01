Brincadeiras para aprender

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



12/01/2020



Quando o assunto é alfabetização (processo de aprendizado do alfabeto, seja em qualquer etapa da vida, para sua utilização na comunicação), jogos de palavras e de rimas contribuem muito para a aprendizagem. A conclusão foi feita de pesquisa realizada por professoras do departamento de educação da Universidade de Concórdia, em Montreal, no Canadá.

Os dados do trabalho apontam ainda que os responsáveis com maior conhecimento relacionado à leitura são mais propensos a apontar padrões interessantes na linguagem oral e escrita para outros indivíduos, principalmente seus herdeiros. Há três habilidades importantes: conhecimento de padrões de sílabas escritas, capacidade de identificar irregularidades regulares e irregulares e o desenvolvimento da chamada consciência fonológica. Esta última se refere a isolar e manipular unidades de som tendo alguns artifícios, a exemplo de brincadeiras com rimas, como forma de ensinar.