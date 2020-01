Redação

Do Rota de Férias



10/01/2020 | 15:48



A GOL anunciou a abertura da operação em Cabo Frio (RJ), que será realizada sazonalmente durante a alta temporada de verão. Os voos sairão do aeroporto internacional de Guarulhos (SP) a partir de 26 de dezembro e os bilhetes já estão disponíveis para compra nos canais de venda da companhia aérea – aplicativo, site, lojas VoeGOL e agências de viagem.

Os voos estão programados para sair de Guarulhos às 9h50. Eles devem chegar à cidade fluminense às 11h. A volta decola de Cabo Frio às 11h30 e chega ao município paulista às 12h40.

Vale destacar que os voos não serão diários. Por isso, é necessário pesquisar a disponibilidade e datas no site da companhia.

Para realizar a rota, a GOL irá utilizar as aeronaves Boeing 737-800 Next Generation, que têm espaço para até 186 pessoas. Os viajantes terão à disposição todas as facilidades e os serviços já oferecidos nos voos domésticos da empresa aérea, como serviço de bordo com snacks e bebidas gratuitos. Além disso, será possível acessar gratuitamente uma plataforma de entretenimento com filmes e séries, além de contratar um serviço de internet.

