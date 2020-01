50 fotos encantadoras de Viena, na Áustria

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



27/01/2020 | 15:18



Por conta de seu passado imperial, Viena, capital da Áustria, abriga alguns dos cenários mais charmosos e elegantes da Europa. A cidade conquista os viajantes com sua arquitetura majestosa e atrações culturais, que variam desde grandes museus até concertos de música. A gastronomia também é um dos pontos altos do destino, com receitas típicas, como o wiener schnitzel (vitela à milanesa) e a deliciosa torta Sacher.

