Passeio inteligente

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 07:00



As férias escolares de verão são o principal momento de descanso, diversão e passeios dos estudantes. Unificar a brincadeira com conhecimento é o diferencial oferecido pela Sabina Escola Parque do Conhecimento, de Santo André. Aberto durante toda a temporada, o espaço aproveita o período de recesso para chamar a atenção dos visitantes com agenda especial.

Na companhia do pai, Murilo de Angelo Esteves, 3 anos, visitou o local pela segunda vez. A dupla de São Bernardo aproveitou o tempo de descanso para eleger a sala recreativa, com o caminho sensorial (com diferentes tipos de piso para ser sentido com os pés descalços), como um dos pontos mais divertidos. “Também gosto de brincar e ver os dinossauros gigantes”, conta o menino.

“Aprender é divertido”, afirma Joana Moré Telichevsky, 7, sobre sua preferência pelo passeio. A Sabina já serviu de roteiro para a família andreense várias de vezes. “Sempre é diferente e gostamos de tudo. Ficamos livres aqui. A mini-cidade é bem legal, porque aprendemos sinais de trânsito.” Ela e o irmão, Henrique, 6, aproveitam ao máximo a visita e outros diversas atividades fora, como ir ao cinema e brincar com amigos no condomínio onde moram, inclusive na piscina. “Descansar é importante porque é quando não precisamos estudar”, diz o garoto.

Melissa Brandão dos Santos, 5, veio da cidade do Rio de Janeiro para passar as férias com alguns familiares em Santo André e esteve pela primeira vez na Sabina na segunda semana de janeiro. “Fomos no planetário, no (simulador de) terremoto e é legal ver os dinossauros. Só dá um pouquinho de medo”, comenta a menina.

A turista teve a companhia da prima Natalia Amâncio Coloniban, 9 anos, acostumada a se divertir pelas instalações da Sabina. “Por mais que a gente venha aqui, cada vez é única, ainda mais nas férias.”

Escola parque tem agenda de férias até dia 31

Além das atrações comuns da Sabina Escola Parque do Conhecimento (Rua Juquiá, sem número, em Santo André), o período de férias reserva aos visitantes ações exclusivas e oficinas temáticas, a exemplos das Terças de Física e as Quartas de Histórias. As atividades adicionais seguem até dia 31, com atendimento ao público de terça a sexta-feira (9h às 17h) e aos sábados e domingos (9h30 às 17h30).

Os ingressos custam entre R$ 10 (meia) e R$ 20, com entrada gratuita para crianças com idade até 5 anos. A programação completa das atividades diferenciadas até o fim de janeiro está na página oficial do local na internet (www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina).

Da Nova Zelândia para Santo André

Direto da Nova Zelândia para a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André. Lais Brandão Chaves, 8 anos, vive no país no outro lado do mundo, localizado na Oceania, e está no Grande ABC passando férias. Em visita ao local, se encantou com o espaço andreense.

“Já moro fora há quatro anos e nunca fui a um lugar como este (a Sabina). Na Nova Zelândia há vários museus, mas não tem opções assim, divertidas e com pessoas e placas que explicam tudo”, diz. Quero conhecer bastante porque não sei quando terei outra oportunidade de voltar.”

Lais conta que vir ao Brasil é sempre especial por causa do clima mais quente, ainda mais no verão. “Da saudade de usar tanta roupa de calor e aqui tudo é mais colorido.”

Entre as atividades e atrações da escola parque, destaca o pinguinário, com dezenas de pingüins de Magalhães, e a nave simuladora, que leva os visitantes a conhecer o fundo do mar em região de área preservada. “O que deixa tudo ainda mais legal é fazer tudo isso ao lado da minha família, das pessoas que sinto saudade e que agora estou junto.”

A garota não sabe se prefere ficar no Brasil ou na Nova Zelândia, já que tem aprendido – e gostado – sobre outra cultura. “Mas sempre estarei aqui (em Santo André) para brincar com minhas primas.”