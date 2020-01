Giovanna Ewbank mostra nova decoração de quarto em mansão e seguidores se impressionam: Tamanho do meu apartamento

10/01/2020 | 15:10



A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, dona do canal de YouTube GIOH, mostrou parte de sua mansão luxuosa onde mora com a família e surpreendeu os seguidores! Em seu perfil oficial do Instagram, a loira exibiu o quarto usado para gravar os seus vídeos totalmente repaginado e com uma nova decoração. O espaço foi reformado para suas próximas entrevistas e conversas com o público.

No clique, ela ainda posou com a cachorrinha mais nova da família, Lasanha, e brincou que ela seria sua próxima convidada:

Adivinhem quem vai ser a minha próxima convidada pro na cama do Gioh? LASANHA!

Logo depois de compartilhar os cliques do novo cômodo, cheio de estilo e cor, a sessão dos comentários começou a todo vapor:

Gente, é maior que o meu apartamento esse quarto, disse um.

Eu amei tudo, grande bom gosto, comentou outra.

Ai, tudo lindo! E a Lasanha ainda combina com a decoração, brincou uma terceira.