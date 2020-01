Motorista de carros da FCA poderá fazer pedido no McDonald’s no veículo

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



10/01/2020 | 14:48



O grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) fechou uma parceria com o McDonald’s para desenvolver um novo sistema automotivo. O objetivo é criar uma tecnologia que permita acessar o catálogo da lanchonete e fazer pedidos pelo próprio carro. Durante o processo, o motorista deve fazer o pagamento (uma ação em parceria com a Visa do Brasil) e escolher a loja onde a compra será retirada.

A expectativa é de que os testes com os consumidores comecem no primeiro semestre de 2020. O grupo ainda não divulgou em quais carros ele estará disponível.

De acordo com o diretor de Portfólio, Pesquisa e Inteligência Competitiva da FCA para a América Latina, Breno Kamei, o propósito da parceria é a criação de soluções para maior conforto e conveniência das pessoas. “Ao longo de sua jornada com o carro, o consumidor demanda relacionamento com outras marcas, além da FCA. Por isso, a necessidade de identificar esses momentos e se conectar com as marcas preferidas do consumidor. O desafio é, juntos, desenvolvermos soluções nas quais a complexidade deixa de ser visível ao usuário, dando visibilidade aos benefícios”, completa.

