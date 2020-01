Recorde anual: Chevrolet vendeu mais de 241 mil unidades do Onix em 2019

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



10/01/2020 | 14:48



O Chevrolet Onix bateu um recorde anual de vendas em 2019. No total, foram 241,2 mil unidades emplacadas entre janeiro e dezembro do ano passado – acréscimo de 14,6% ante o ano anterior, que havia sido o seu melhor até então. O modelo também garantiu o título de carro mais vendido do Brasil pelo quinto ano consecutivo.

Como um todo, a Chevrolet vendeu 475,6 mil carros em 2019. Vale a pena destacar que, em dezembro, a recém-lançada versão sedã do Onix alcançou a vice-liderança no ranking pela primeira vez. Somados, o Onix Plus e o antecessor Prisma tiveram mais de 100 mil unidades emplacadas no ano.

“O Novo Onix e o Novo Onix Plus redefiniram o conceito de carro, com itens de segurança, performance e tecnologias de veículos de segmentos superiores. O consumidor mostrou-se muito receptivo, principalmente aos conteúdos inéditos, como o wifi, que inaugura a era da conectividade nível 4. Assim, o hatch e o sedã mostram que têm potencial para permanecerem no pódio dos mais vendidos”, diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

Carros mais vendidos em 2019

Na galeria, veja os modelos mais emplacados no ano passado:

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 241.214 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 104.331 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 101.590 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 85.117 unidades Foto: Divulgação 5- Volkswagen Gol: 81.285 unidades Foto: Divulgação 6- Fiat Argo: 79.001 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 76.223 unidades Foto: Divulgação 8- Chevrolet Prisma: 73.721 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 72.057 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 65.566 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 60.362 unidades Foto: Divulgação 13- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 14- Toyota Corolla: 56.727 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Kicks: 56.062 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Mobi: 53.444 unidades Foto: Divulgação 17- Ford Ka Sedan: 51.260 unidades Foto: Divulgação 18- Renault Sandero: 50.303 unidades Foto: Divulgação 19- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Virtus: 46.876 unidades Foto: Divulgação 21- Volkswagen Saveiro: 42.270 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Hilux: 40.419 unidades Foto: Divulgação 23- Volkswagen Fox: 38.487 unidades Foto: Divulgação 24- Toyota Yaris: 37.686 unidades Foto: Divulgação 25- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 26- Hyundai HB20S: 34.893 unidades Foto: Divulgação 27- Ford EcoSport: 34.206 unidades Foto: Divulgação 28- Chevrolet S10: 32.161 unidades Foto: Divulgação 29- Volkswagen Voyage: 32.055 unidades Foto: Divulgação 30- Toyota Yaris Sedan: 29.759 unidades