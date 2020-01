Acessórios que não podem faltar em uma viagem de férias

Da Redação, com assessoria

Início de ano é o período de férias escolares, hora de preparar as malas e aproveitar o melhor da estação. Após escolher o destino, reservar as passagens e planejar as atividades da viagem, outra tarefa importante é organizar a bagagem. A Anker elaborou uma lista com alguns produtos tecnológicos que não podem faltar para deixar sua experiência no destino ainda mais agradável. Confira!

Carregador de bateria portátil

Os powerbanks são itens indispensáveis, principalmente naqueles dias em que você ficará durante todo o dia em passeios e não quer ficar sem tirar fotos, fazer vídeos ou ficar incomunicável por falta de bateria. A sugestão é o Power Bank Anker Astro 6.700mAh. Leve e compacto, o model é ideal para ser levado na bolsa e utilizado no dia a dia. O produto está disponível na cor preta pelo preço sugerido de R$ 149,90.

Fone de ouvido

Ótimos aliados durante uma viagem. Ajuda a aproveitar melhor o passeio e minimizar ruídos externos. A indicação é o SoundBuds Sport NB10. Possui certificação IPx5, é resistente à respingos, jatos d’água e ao suor e pode ser levado à praia ou piscina sem risco de comprometer o desempenho. Além disso, vem com três pares de ponteiras de tamanhos variados para personalizar e garantir maior conforto. O preço sugerido é de R$ 279,90.

Caixa de som

Para aqueles que gostam de viajar com uma trilha musical, a recomendação é a Anker SoundCore Mini 2. Com bateria de longa duração, aguenta até 15 horas, em única recarga. O produto é a prova d’água, com classificação IPX7, que resiste a respingos, borrifos e até mesmo submersão completa, sem causar danos. Além disso, o modelo é fácil de transportar, por ser compacto e leve – apenas 207 gramas, cabendo no bolso de um casaco ou em compartimentos de bolsas e mochilas. O preço sugerido é R$ 259,90.

