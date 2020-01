Filha de Gloria Pires estará em próxima novela bíblica da Record como esposa de José

10/01/2020 | 14:10



Antonia Morais, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, poderá aparecer nas telinhas em abril deste ano. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, a atriz estreará na nova novela bíblica da Record TV, Gênesis, que será adaptada pelo autor Emilio Boechat. De acordo com o jornalista, Gênesis abordará diversas histórias e poderá ser considerada como cinco novelas em uma, já que exibirá as tramas de Adão e Eva, Caim e Abel, as épocas do Dilúvio, Abraão e Sodoma e Gomorra, chegando até ao período de escravidão do povo no Egito.

As gravações da novela já teriam começado no Rio de Janeiro. Em fevereiro, o elenco partirá para Marrocos para outra parte das gravações.

A seguir, confira quem serão os atores - e seus respectivos personagens - do novo folhetim:

Roney Villela - Marhashi

José Henrique Ligabue - Harshi

Jessika Alves - Shakia

Paulo Goulart Filho - Shakur

Tammy Di Calafiori - Reduana

Ed Oliveira - Sumaubum

Tatsu Carvalho - Hod

Sarai (Jovem) - Laryssa Ayres

Ricardo Martins - Baalias

Priscila Uba - Guemecha

Júlio Levy - Oguedi

Pâmela Côto - Nuriah

Laize Câmara - Murania

Norival Rizzo - Kiassare

Thogun - Adurrá

Paulo Verlings - Shareder

Maria Maya - Kamesha

Renato Rabelo - Menkhe

Yana Sardenberg - Herit

Isabel Wilker - Merianat

Antonia Morais - Asenate

Francisca Queiroz - Semíramis

Floriano Peixoto - Jacó

Fernando Pavão - Faraó

Carlo Porto - Adão

Juliana Boller - Eva

Procurada, a assessoria de imprensa da Record TV ainda não foi encontrada para comentar e/ou confirmar as informações.