Alok mostra fotos do parto de seu primeiro filho e se declara: O dia mais feliz e intenso de nossas vidas

10/01/2020 | 13:11



A sexta-feria, dia 10, começou mais feliz para Alok e Romana Novais. Isso porque os dois deram às boas-vindas ao primeiro filho do casal, que nasceu às 8h20.

Agora, o papai de primeira viagem foi ao Instagram mostrar as primeiras fotos de parto e se declarou para a família que aumentou:

Bem-vindo Ravi! O dia mais feliz e intenso de nossas vidas. Difícil explicar em palavras. Em breve compartilho mais com todos vocês. Ravi nasceu hoje pela manhã de parto normal humanizado depois de uma madrugada em claro com fortes contrações. Obrigado @ericamantelli e @domingosmantelli e toda a equipe. O que posso dizer agora é que o amor é tão grande que não cabe em mim!

Além disso, ele ainda explicou que vai desmarcar os shows deste dia, para se dedicar ao pequeno e à esposa.

Pessoal, eu sempre me entreguei de corpo e alma para vocês, mas hoje é dia de me doar de corpo e alma para minha esposa e meu filho! Por isso, não vou me apresentar nos shows de Mongaguá e Porto Seguro esta noite. Espero do fundo do meu coração que me compreendam. Vamos remarcar as novas datas ok? Prometo! Amo vocês!

Nada mais justo, né?

Felicidades à família!