Brad Pitt revela que Bradley Cooper o ajudou a ficar sóbrio

10/01/2020 | 13:11



Na noite da última quarta-feira, dia 8, diversos famosos compareceram ao National Board of Review Annual Awards, organização de críticos de cinema, para a premiação de 2020. Dentre as estrelas que apareceram por lá estava Brad Pitt, que teve os holofotes voltados para si ao vencer na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pelo longa Era Uma Vez Em... Hollywood.

Segundo a revista Harper's Bazaar, enquanto recebia o troféu, que foi entregue por um de seus amigos próximos, Bradley Cooper, Brad fez questão de mencionar a importância do parceiro na sua batalha contra o álcool.

Durante o discurso, o loiro mencionou que Bradley, antes de chegar à cerimônia, estava colocando a sua filha de dois anos de idade, Lea De Seine Shayk Cooper, para dormir.

- Obrigada Bradley. Bradley acabou de colocar a filha dele para dormir e aí veio correndo para cá, disse ele, entretendo a plateia.

Em seguida, fez uma revelação interessante. O ator, que fala abertamente sobre seu problema com o álcool desde 2017, só agora contou quem teria sido uma grande ajuda na batalha contra o vício:

- Eu estou sóbrio por conta deste cara [Bradley]. E desde então, cada dia tem sido mais feliz, disse.

De acordo com a revista, Brad também teria ficado um ano e meio comparecendo às reuniões dos Alcoólatras Anônimos depois do divórcio com Angelina Jolie, em 2016. A publicação ainda afirma que o artista está sóbrio desde então.

Ainda bem que o galã está bem agora, né?