Xuxa e Sasha Meneghel se encantam com crianças de ONG da Angola - e a apresentadora cai na dança

Passadas as festas de fim de ano, Xuxa e Sasha Meneghel resolveram fazer uma viagem juntas com um objetivo para lá de especia: a estudante de moda levou a mãe para conhecer de perto o projeto social da ONG Baluarte, que em Luanda, na Angola. Em 2019, Sasha viajou para o país africano com amigos em uma missão solidária e se encantou pelo local e pelas crianças de lá. Agora, então, mãe e filha foram juntas à instituição beneficente para apoiar o projeto.

Como não poderia deixar de ser, Xuxa vem se comovendo com tudo o que vivencia por lá e compartilha alguns detalhes nas redes sociais, como o fato de ter ficado apaixonada pelo pequeno Beto. Na legenda dos cliques que ela postou com ele, a loira explicou:

Esse é o Betinho, de dois anos. Sua mãe o abandonou e seu pai é cego... Aqui ele tem amor. Você também pode ajudar o Betinho, Fifi, Milagre, Tina, Victor, Paulinho... e muitos outros.

Vendo o relato, alguns fãs de Xuxa chegaram a pedir para que ela adotasse o garota, ao que a apresentadora respondeu:

Ele tem o pai!

E não é só! Na rede social, a apresentadora da Record TV também apareceu animada em uma interação com crianças locais, quando dançou com os pequenos. Legal, né?