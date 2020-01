Marcos Mion celebra sanção de lei Romeo Mion para autistas: Notícia mais importante da vida

10/01/2020 | 12:10



Marcos Mion usou as redes sociais para celebrar a sanção da lei que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transforno do Espectro Autista, que terá expedição gratuita. O projeto de Lei, PL 2.573/2019 ficou conhecido como Lei Romeo Mion, filho mais velho do apresentador e portador de autismo.

Como se sabe, Mion é um dos principais entusiastas da medida e recebeu a notícia com felicidade:

Eu não sou de dar repost, mas tenho 40 anos e quando um jornal da a notícia é porque é importante! E nesse caso é a notícia mais importante da minha vida - até agora né? Porque o melhor sempre está por vir, escreveu ele divulgando manchete de jornal.

A carteira garantirá prioridade nas áreas de saúde, educação e assitência social e com o documento, a pessoa identificada passará a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados das áreas.