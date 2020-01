Gastos com Transportes aumentam 1,54% no IPCA de dezembro

10/01/2020 | 11:51



Além das carnes, os combustíveis também pressionaram a inflação oficial no País em dezembro. As famílias gastaram 1,54% a mais com Transportes, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os preços dos combustíveis subiram 3,57% em dezembro, impulsionados pela alta de 3,36% na gasolina, segundo maior impacto individual no IPCA do mês, uma contribuição de 0,14 ponto porcentual. O etanol ficou 5,50% mais caro.

As passagens aéreas registraram alta de 15,62% em dezembro, terceiro maior impacto no mês, o equivalente a 0,07 ponto porcentual.

O ônibus interestadual aumentou 3,28% em dezembro, puxado por um reajuste médio de 14,00% no valor das passagens em Salvador a partir de 5 de dezembro.

O ônibus intermunicipal subiu 0,25%, com um reajuste médio de 4,00% no valor das passagens em Belém com vigência a partir de novembro, mas apropriado no índice desde dezembro.