Após suposto término com Fernando, Maiara coloca silicone e revela: - Ansiosa para mostrar meus peitos novos

10/01/2020



Maiara, da dupla com Maraisa, após seu suposto término com o cantor Fernando Zor, decidiu dar uma repaginada no visual. Depois de fazer uma transformação no seu cabelo, a gata ainda resolveu colocar silicone!

A dupla, que estava de férias, volta aos palcos no próximo final de semana, no dia 11. Em uma live feita pelo Instagram na última quinta-feira, dia 9, Maiara passou para os fãs as informações das próximas apresentações, bem como revelou que está ansiosa para mostrar o resultado de seu implante nos seios.

- Vocês estão animados pro fim de semana? Eu tô super animada. Agora estou de peitos novos, não queria dizer não. Fiz uns procedimentos estéticos, uma versão 2020 da Maiara e Maraisa. Quero convidar todo mundo pra ver essa semana nos shows, disse, em meio à gargalhadas.

A sertaneja ainda fez questão de agradecer o carinho que recebeu dos fãs.

- Quero agradecer todo mundo que me mandou mensagem desejando que eu me recuperasse rápido. Já tô prontinha, daquele jeito e ansiosa demais pra cantar pra vocês essa semana e mostrar meus peitos novos, falou de forma bastante descontraída.

A cantora estava bem sorridente durante o registro, lembrando que ela ainda não se pronunciou sobre a polêmica envolvendo seu relacionamento com Fernando Zor.