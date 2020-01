Fim: Mitsubishi Lancer sai de linha no Brasil

Leo Alves

10/01/2020



O Mitsubishi Lancer deixou de ser vendido no Brasil. Veterano, o sedã não está mais disponível no site da marca, encerrando a trajetória do três volumes no mercado. Com isso, ele abre espaço para o Eclipse Cross, que passou a ser produzido no Brasil no fim de 2019.

Lancer sai de linha no Brasil

Vendido no Brasil desde 2011, o Lancer sedã chegou a ter a companhia do modelo Sportback e do esportivo Evo X. Três anos depois, em 2014, o sedã passou a ser produzido localmente, sempre equipado com o motor 2.0 de 160 cv. Havia as opções de transmissão manual de cinco marchas ou automática do tipo CVT.

Sempre coadjuvante, nos últimos anos ele apenas marcava presença no mercado. Segundo dados da Fenabrave, em 2019 foram vendidas apenas 1.353 unidades do modelo.

Com o fim do Lancer, a Mitsubishi agora só oferece SUVs e a picape L200 no País.

Trajetória

Na galeria, relembre os modelos dessa geração do Lancer que foram vendidos no Brasil desde 2011.

Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer Evolution Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer Evolution Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer GT Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer HL Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer HL Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer HL Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer HL Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer HL-T Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer HL-T Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer Sportback Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer Sportback