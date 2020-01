De Quinto dos Infernos a Drama: 6 destinos com nomes inusitados

Redação

10/01/2020 | 11:18



Drama, Llanfairpwllgwyngyll e Kissing podem até parecer palavras aleatórias, mas, na verdade, são nomes de cidades espalhadas ao redor do mundo. A Booking.com, empresa de viagem e turismo, separou seis destinos com nomes inusitados e que valem a visita.

Divulgação A cidade fica rodeada por montanhas e cachoeiras

Drama, Grécia

Bem diferente do dramalhão grego no qual a traída Medeia se vinga de Jasão, ou do mito em que o desolado Édipo mata seu próprio pai, a tranquila cidade de Drama é, por incrível que pareça, bem tranquila. Localizada na região macedônica mais ao norte da Grécia, ela fica bem no meio de montanhas, cachoeiras e muita natureza.

A área também é conhecida por registrar as temperaturas mais baixas de toda a Grécia, o que a torna perfeita para quem quer esquiar pelas pistas do Monte Falakro, que fica apenas a uma hora de carro da cidade.

Todos os anos, Drama celebra um dos festivais de Natal mais charmosos de todo o país: o Oneiroupoli, que significa “Cidade dos Sonhos”. Esse evento acontece no jardim municipal da cidade, em uma área de aproximadamente dois hectares. Ele começa no início de dezembro e vai até o fim do mês.

Onde se hospedar

Instalado em um antigo armazém de tabaco, com vista para as cachoeiras de Agia Varvara, o Hydrama Grand Hotel é o local ideal para explorar a cidade de Drama e seus arredores. Um dos destaques deste moderno é a decoração original, com pilares de madeira à mostra.

Divulgação A cidade de Kissing conta com igrejinhas e extensas áreas verdes

Kissing, Alemanha

Em uma cidade que se chama Kissing (“beijando”, em inglês) não seria surpresa alguma esbarrar em casais apaixonados. Apesar de exalar charme, o destino da Bavária não é destinado apenas aos românticos.

Kissing oferece igrejinhas a serem descobertas, além de extensas áreas verdes onde os visitantes e moradores podem relaxar à beira do rio. Caso o viajante prefira explorar os campos ao redor da cidade, basta caminhar por uma das trilhas ou pedalar pelas ciclovias cercadas por belezas naturais. Lago Auensee é parada obrigatória para se refrescar no verão.

Onde se hospedar

Situado em uma área tranquila ao sudoeste de Augsburg, o Villa Arborea oferece tranquilidade a apenas meia hora de carro do centro da cidade de Kissing. Essa villa também é o ponto de partida ideal para visitar Augsburg, que conta com casas medievais preservadas, igrejas deslumbrantes e a famosa torre de Perlachturm.

Divulgação Llanfairpwllgwyngyll

Llanfairpwllgwyngyll, Reino Unido

Pronunciar o nome deste charmoso destino não é uma tarefa fácil para quem não é fluente em galês. Com um dos nomes (de uma só palavra) mais extensos de todo o mundo – um total de 58 caracteres -, Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch atrai viajantes de todo o mundo.

Apesar de os visitantes não serem capazes de pronunciar o nome inteiro dessa vila, eles adoram tirar fotos em frente à estação de trem Llanfairpwll. Na tentativa de atrair mais turistas, o local encurtou seu nome para Llanfairpwllgwyngyll, em 1860.

Em tradução livre, essa palavra galesa significa “Igreja de Santa Maria no Buraco da Avelã Branca próxima a um redemoinho rápido e Igreja de São Tysílio perto da Caverna Vermelha”.

Onde se hospedar

O Y Gorsaf é uma casa de temporada confortável e com decoração moderna, localizada na região de Llanfairpwllgwyngyll. A acomodação fica a uma curta viagem de carro da Ponte Suspensa de Menai, projetada por Thomas Telford.

Divulgação Apesar do nome famoso, ele não faz referência ao ex-presidente dos EUA, Barack Obama

Obama, Japão

“Pequena praia”, em japonês, essa cidade litorânea fica na província de Fukui e se tornou bastante famosa nos Estados Unidos depois que sua demonstração pública de apoio a Barack Obama durante as eleições norte-americanas de 2008 e 2012.

Viajantes que apreciam a arquitetura tradicional do Japão vão simplesmente adorar o bairro de Sanchomachi, com suas casas de chá de gueixas e a tradicional casa de mercadores “Sanchomachi Nagata”. Lembrancinhas em homenagem a Barack Obama também podem ser encontradas em vários pontos da cidade.

Os fãs de atrações ligadas à natureza também encontram bons passeios. Vale a pena caminhar pelas areias douradas da praia, fazer um passeio de barco até Sotomo ou admirar os lindos penhascos e arcos de pedra.

Onde se hospedar

A Guesthouse OBAMA21:00 é uma acomodação em estilo tradicional japonês que conta com um pequeno jardim e um lounge compartilhado, perfeito para os viajantes colocarem o papo em dia. Para quem estiver viajando de carro, a recomendação é aproveitar o estacionamento gratuito, que fica a uma curta caminhada da pousada.

Divulgação A cidade é famosa pelo seu nome natalino

Santa Claus, Indiana, EUA

Papai Noel – “Santa Claus”, em inglês – vive no Polo Norte, mas algumas pessoas podem acabar se perguntando onde ele passa as férias de verão. A aproximadamente 6.500 km do Ártico e famosa por seu nome um tanto quanto “natalino”, Santa Claus, em Indiana, nos EUA, recebe milhares de cartas endereçadas ao Bom Velhinho todos os anos. A cidade conta até com esforçados “Ajudantes do Papai Noel” (um grupo de voluntários), que tentam responder a todas as mensagens.

O local também é lar do primeiro parque de diversões do mundo, inaugurado em 1946 por um pai de nove crianças que desejava criar algo especial para os pequenos que visitavam a vila na esperança de conhecer o Papai Noel. Hoje, o complexo oferece atrações para todas as idades, além de shows e eventos especiais.

Onde se hospedar

Para quem espera flagrar o Papai Noel tirando o merecido descanso e aproveitando o sol – tão raro no Polo Norte – uma boa opção é se hospedar no Lake Rudolph Campground & RV Resort, um tradicional camping localizado a uma curta viagem de carro da Vila e do Museu de Santa Claus. A acomodação oferece uma série de atividades, como pescaria e trilhas, além do seu próprio parque aquático.

Divulgação A palavra significa “inferno” em português

Hell, Noruega

Embora o nome dessa pequena cidade seja provavelmente originário da palavra “hellir”, que significa caverna em Norueguês arcaico, os viajantes de todo o mundo adoram posar em frente à estação de trem de Hell (“Inferno”, em inglês) parar tirar fotos acompanhadas de legendas engraçadinhas, como “vejo você no Inferno!”

Apesar do nome, o viajante não pode contar com temperaturas quentes. No destino, a neve predomina e os termômetros chegam a menos de zero.

Brincadeiras à parte, o Festival de Blues de Hell atrai muitos turistas para a cidade. Anualmente, os amantes da boa música de todos os cantos do mundo se reúnem no evento, que acontece durante a primeira semana de setembro.

Onde se hospedar

Scandic Hell é um hotel moderno que conta com vistas dos fiordes da região e fica a poucos minutos do Aeroporto de Trondheim e do centro da cidade de Hell. A acomodação fica a apenas meia hora de carro da terceira maior cidade da Noruega: Trondheim.

Os visitantes não podem deixar de conferir os armazéns do porto de Trondheim ou as charmosas casas de madeira à beira do rio em Gamle Bybro.

