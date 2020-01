Conheça os livros mais vendidos de 2019

10/01/2020 | 10:59



A Sutil Arte de Ligar o F*da-se, obra de Mark Manson publicada no Brasil pela Intrínseca em 2017, foi o livro mais vendido no Brasil em 2018 e, de novo, em 2019. Manson, que tem 35 anos, é americano, blogueiro, consultor de desenvolvimento pessoal e autor best-seller de obras de autoajuda - depois ele lançou F*deu Geral: Um Livro Sobre Esperança?. Ele foi um dos destaques da Bienal do Livro do Rio de Janeiro no ano passado.

Na lista de livros mais vendidos, feita pela Nielsen, só há livros de autoajuda (pessoal e financeira). Nenhuma ficção.

Dos 15 livros mais vendidos, nove já apareceram no ranking (de 21 livros) do ano passado. E dos 15 livros mais vendidos em 2019, apenas um - Brincando com Luccas Neto - foi publicado em 2019. Os brasileiros Paulo Vieira e Luccas Neto são os autores com mais livros entre os best-sellers: dois, cada um.

Depois de sobreviver ao pior ano de sua história, o mercado editorial brasileiro passou 2019 ainda tentando driblar o impacto da crise das redes de livraria Saraiva e Cultura, que conseguiram, com custo, aprovar seu plano de recuperação judicial este ano com a proposta de pagar o que devem com deságio e a perder de vista, e da crise geral do livro, que acumula perda de 25% do faturamento nos últimos 13 anos. A ver como 2020 se desenrola.

Os 15 livros mais vendidos no Brasil em 2019:

- A Sutil Arte De Ligar O F*da-Se, de Mark Manson (Intrínseca)

- O Milagre da Manhã, de Hal Elrod (Best Seller)

- Do Mil Ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho, de Thiago Nigro (HarperCollins Brasil)

- Seja Foda!, de Caio Carneiro (Buzz)

- Brincando com Luccas Neto, de Luccas Neto (Pixel)

- As Aventuras na Netoland com Luccas Neto, de Luccas Neto (Nova Fronteira)

- O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Viera (Gente)

- Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker (Sextante)

- Me Poupe!, de Nathalia Arcuri (Sextante)

- O Poder da Ação: Faça sua Vida Ideal Sair do Papel, de Paulo Vieira (Gente)

- Pai Rico, Pai Pobre - Edição de 20 Anos: Atualizado e Ampliado, de Robert Kiyosaki (Alta Books)

- Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie (Nacional)

- Mindset, de Carol S. Dweck (Objetiva)

- O Poder do Hábito, de Charles Duhigg (Objetiva)

- Mais Esperto Que o Diabo, de Napoleon Hill (CDG)