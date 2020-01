EUA criam 145 mil vagas em dezembro e taxa de desemprego se mantém em 3,5%

10/01/2020 | 10:45



Os Estados Unidos criaram 145 mil empregos em dezembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio dentro das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que variavam de 125 mil a 210 mil vagas, mas abaixo da mediana, de 159,5 mil.

A taxa de desemprego não se alterou de novembro para dezembro, permanecendo em 3,5%, o menor nível em 50 anos e em linha com a expectativa do mercado.

O número combinado de criação de postos de trabalho de novembro e outubro foi revisado para baixo, em 14 mil.

O salário médio por hora dos trabalhadores aumentou 0,11% em dezembro ante novembro, ou US$ 0,03, para US$ 28,32 por hora. Na comparação anual, o acréscimo foi de 2,9%. Analistas esperavam ganhos maiores, de 0,3% na comparação mensal e de 3% no confronto anual.

A fatia da população dos EUA que participa da força de trabalho ficou em 63,2% em dezembro, repetindo o patamar do mês anterior. Com informações da Dow Jones Newswires.