Ano de trabalho e entrega à população

10/01/2020



Novo ano se inicia repleto de oportunidades. Mais um ciclo de muito trabalho e dedicação. O ano de 2020 será movimentado em todas as cidades do Grande ABC. Período para gestores e profissionais que atuam na área pública reforçarem seus esforços na proposição e realização de ações para melhorar a vida da população. Em Ribeirão Pires essa é a diretriz que norteia nosso governo desde 2017. Neste novo ano, projetos que estão em andamento serão concluídos e entregues aos moradores.



Para falar sobre o que está por vir, importante lembrar a trajetória que percorremos até aqui: os primeiros anos de nossa gestão foram marcados pela reorganização das situações financeira e administrativa do município (que estavam caóticas), o que garantiu condições à Prefeitura de firmar convênios e obter recursos. Graças a isso, com boa gestão, retomamos e inauguramos as unidades de saúde da Quarta Divisão e Jardim Valentina; o Centro de Artes e Esportes da Quarta Divisão; a pavimentação de vias como Salvador Ripoli e Clemente Peralta; o portal de entrada da cidade; entre outras obras que antes estavam abandonadas.



Iniciamos novas ações e entregamos o recapeamento das vias centrais do comércio; o recapeamento e implantação de Parque Linear na Kaethe Richers; a reforma de unidades de saúde e do Jardim Japonês; a renovação da frota de veículos da segurança e da saúde; e a modernização da rede de atendimento. Com verba própria, revitalizamos e reabrimos ao público, em março de 2019, o Parque Pérola da Serra. Na saúde, realizamos mais de 5.300 tomografias em equipamento que colocamos para funcionar em 2017. Em 2019, iniciamos a realização de novos exames – mamografia e mutirão de endoscopia, além de novos procedimentos cirúrgicos.



Na educação e na segurança, indicadores demonstram que estamos no caminho certo. Dados do Ipea (Atlas da Violência) colocaram Ribeirão Pires entre as 30 cidades mais seguras do Brasil. Investimentos em estrutura, valorização profissional e a celebração de parcerias de sucesso estão fazendo a diferença para a cidade. No fim do último ano, assinamos novos convênios com o Estado que totalizam R$ 6 milhões para recapear a Professor Antônio Nunes, no Santa Luzia; trecho da Kaethe Richers até Rio Grande da Serra; Francisco Monteiro, até o Santa Luzia; e Valdírio Prisco (que também será contemplada com Parque Linear). Esses e outros investimentos serão realizados e entregues aos moradores.

Neste 2020 daremos sequência ao trabalho árduo pelo desenvolvimento social e econômico de Ribeirão Pires. Nosso principal compromisso é manter a qualidade dos serviços essenciais, assegurando dignidade e bem-estar da população. Um bom ano a todos!

Adler Kiko Teixeira é prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires.

Iluminação

Solicito providências urgentes referentes à Rua Adolfo Bastos, altura do número 1.141, em Santo André, pois tem ponto de ônibus no qual pessoas estão no escuro e com risco de assalto. Também tem clínica para crianças especiais, da qual os pais saem no período da noite e necessitam dessa ação. Já deveriam ter trocado as lâmpadas (por LEDs – Light Emitting Diode, diodo emissor de luz, na tradução para o português), pois informei em 13 de agosto, protocolo 23955320190. Novamente solicitei providências para a ouvidoria. E a resposta? Vamos aguardar até quando?

Reginaldo Santos

Santo André

Dia do Leitor

Dia 7 foi comemorado o Dia do Leitor e, como é natural, este Diário não esqueceu a data, entrevistando antigos e novos leitores do jornal, com opiniões divulgadas em reportagem com o título ‘No Dia do Leitor, moradores destacam paixão por conteúdo jornalístico’ (Setecidades). A Biblioteca Municipal Paul Harris, na Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, em São Caetano, também não esqueceu a data e promoveu o Encontro de Escritores, com a presença de leitores convidados, para conversas, comentários sobre publicações e troca de livros.

Hildebrando Pafundi

São Caetano

Ano novo, vida nova

Com crise ou sem crise podemos mais! Mais otimismo e menos pessimismo. Mais compreensão e menos repúdio e vingança. Mais seriedade e menos falcatruas. Mais ética e menos imoralidade na política. Mais colaboração e menos egoísmo. Mais humildade e menos orgulho. Mais verdade e menos mentira. Mais relevância e menos ignorância. Mais paz e menos agressão e guerra. A transformação não se dará por regras, leis, medidas provisórias, decretos, fatos ou fakes, mas pela consciência de cada cidadão, que, de acordo com sua opinião, sua visão e seu interesse, cederá, ou não, para o bem comum. O ano de 2020 será intenso de trabalho tanto no governo federal quanto nos Estados e municípios. Teremos eleições municipais e a chance imperdível de promover renovação total na política nas mais de 5.500 cidades. Será momento de, a exemplo do que aconteceu em 2018 com a eleição de Bolsonaro, mostrar que o brasileiro cansou da velha forma de fazer política e buscar renovação no Executivo e Legislativo municipais.

Turíbio Liberatto

São Caetano

Vãos dos trens

Em relação aos 34 novos trens, espero que os gestores já tenham aprendido a especificar a largura correta das carruagens, sem que seja necessário usar estribo nas portas ou borrachões nas plataformas, obedecendo ao gabarito e acabar com aquele sofisma de que o vão entre a plataforma e os trens era pelo fato de se trafegar trens cargueiros, pois as antigas composições da Budd, em aço inox, que fizeram o trajeto entre Francisco Morato até Paranapiacaba por mais de 30 anos, não as tinham, sendo que na época a quantidade do tráfego cargueiro era muito maior. Conforme apurado em 2016, 1.000 pessoas caíram nos vãos das estações da CPTM, em uma média de três pessoas por dia. De acordo com a norma que dispõe da acessibilidade e ergonomia em trens urbanos, vão e desnível entre o trem e a plataforma têm de ser de 10 cm no máximo (horizontal) e 8 cm no máximo de desnível (vertical), e ela não cita o uso de estribo.

Luiz Carlos Leoni

São Caetano

Cadeia neles!

No Brasil, cidadão sem renda alguma que rouba um pacote de leite no supermercado vai preso! Mas servidores públicos, com bons salários, que fraudam até para receber o Bolsa Família, e políticos, como o pastor e deputado Marco Feliciano, que tentou jogar nas costas do contribuinte tratamento dentário de R$ 159 mil – e ainda tentou justificar a despesa na Câmara Federal –, não têm penalidade alguma e ficam livres e soltos. Como o caso em que 310 servidores do Distrito Federal – indevidamente seus familiares, com até renda por pessoa de R$ 24 mil – recebiam valores do BCP (Benefício de Prestação Continuada), exclusivo para idosos acima de 65 anos, e com renda mensal de apenas R$ 259,75. Dos 310 fraudadores identificados, 53 eram os próprios servidores públicos do DF. Essa é pequena amostra do que se faz com os recursos públicos neste País. E há que se dar fim a essa orgia, colocando na cadeia os fraudadores de programas sociais.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

