Basta esclarecer

Do Diário do Grande ABC



10/01/2020 | 08:47



Nada melhor para encerrar uma pendência do que a apresentação de provas irrefutáveis. Em questões que envolvem dinheiro público, a única comprovação aceitável é exibição de documentos que atestem o recebimento e o uso adequados. Sem firulas, disfarces, evasivas ou acusações.



O caso do Natal Iluminado, de São Caetano, a cada dia mostra-se mais confuso e inquietante. Os fatos conhecidos são que a Prefeitura repassou, em tempo recorde, R$ 1 milhão para a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano). Esta, por sua vez, deveria complementar com outros R$ 200 mil e, com esse montante, realizar decoração e show de luzes para as festas de fim de ano em 2016.



O evento efetivamente aconteceu. Cobriu a cidade de brilho, mas mostrou-se completamente nebuloso no momento da efetiva comprovação de gastos por parte da entidade que representa (ou deveria representar) os comerciantes da cidade.



Fato é que os órgãos fiscalizadores do município detectaram falhas na documentação apresentada pela Aciscs e desde então estabeleceu-se pendenga que, entre outros desdobramentos, colocou a entidade na chamada dívida ativa. Como não comprovou os gastos, a Aciscs foi negativada e, com o ‘nome sujo’, não pôde sequer promover campanha de Natal, o que interferiu no faturamento durante o melhor período de vendas do ano passado.



Além disso, a demanda gerou uma CPI. Na Câmara, vereadores investigam a conduta da Aciscs no caso e se espantam a cada desdobramento. Principalmente pelo amadorismo demonstrado na lida com questões financeiras.



Enquanto isso, os presidentes da Aciscs – da época e atual – reagem de forma atabalhoada e, muitas vezes, agressiva. Esbravejam quando confrontados, mas esquivam-se de mostrar papelada capaz de liquidar com todas as dúvidas que pairam sobre o nebuloso caso.

Senhores dirigentes da Aciscs, a população de São Caetano quer saber como seu dinheiro foi usado. Por favor, esclareçam.