Esposa de Alok, Romana Novais entra em trabalho de parto e fala sobre desejo de parto normal

10/01/2020 | 08:11



Romana Novais, esposa de Alok, pode dar à luz a qualquer momento! Segundo o colunista Leo Dias, a mulher do DJ já começou a ter dilatações e entrou em trabalho de parto na última quinta-feira, dia 9. Alok está ao lado da companheira, em casa, aguardando para o nascimento de Ravi, primeiro filho deles.

No Instagram, ambos publicaram fotos e vídeos mostrando como está sendo os últimos momentos da gestação de Romana. Além de pintar as unhas, ela também fez alguns exercícios com bola de pilates, tomou chá e comeu algumas tâmaras.

Alok falou sobre a espera para a chegada de Davi: Cheguei meus amores!! Ansioso para ver o rostinho do Ravi! Será que vamos ter dois auarianos em casa?, escreveu na legenda de foto em que aparace agarrado à barriga da esposa.

Já Romana falou sobre a expectativa para o nascimento do filho, revelando o desejo de ter ele por meio de parto normal:

Tudo organizado, aliás, reorganizado. Coloca, troca, tira da mala, coloca de novo... as incertezas da maternidade começam mesmo antes da chegada do pacotinho de amor. Mas por aqui tudo pronto, aliás, eu acho. Rsrsrs 38 semanas de muito amor mas também de dúvidas, aprendizado, palpites, ansiedade... e agora só nos resta esperar pela hora Dele e do Ravi. Se vai ser parto normal ou cesárea, nao sei, o importante é que seja humano, respeitoso. Sinto que a maternidade virou um centro de competição em que as mães se sentem pressionadas a seguir um padrão... E esse foi um dos motivos que me fizeram optar por não escutar muito além dos meus médicos e da minha rede de apoio. E quer saber? Me ajudou muito, tenho certeza que minha ansiedade estaria triplicada se eu tivesse escutando tudo e a todos. Vou deixar aqui um recado p/ vocês que estão embarcando nessa mesma jornada que eu: não se sinta menos mãe pq teve um parto cesárea, não se sinta menos mãe porque você pediu anestesia na hora do parto... aliás, não pedir nao é motivo de alimentar o seu ego perante outras mulheres. Entre outras mil culpas eu ressalto essas pq nesse momento são as que mais me questionam. Obviamente tenho um desejo, que o Ravi nasça de um parto normal, tenho me preparado p/ isso, mas caso isso não aconteça, está tudo bem também. Não vou ser menos mãe por conta disso. Não se culpe, não se cobre tanto. Faça tudo no seu limite. Não se deixe levar por opniões de alguém que não sabe o que se passa ai dentro. Sem competições, nesse momento o que precisamos é de apoio. Embarcamos agora na 38 semana, focada total nesse momento.. não sei o que estou sentindo, é um mix de emoções, mas estou por aqui me cuidando e escutando o meu corpo. Eu e a minha família agradecemos por todo carinho de todos vocês por aqui. Será esse meu último post com o Ravi no forninho?, escreveu na legenda do clique em que aparece completamente nua e exibindo o barrigão.