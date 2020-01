Elenco do Grêmio inicia pré-temporada; Renato Gaúcho vai passar por nova cirurgia

09/01/2020 | 22:30



Com a presença de 23 jogadores e do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio iniciou no CT Luiz Carvalho, nesta quinta-feira, a sua pré-temporada. Victor Ferraz e Lucas Silva são as principais novidades para a temporada.

O presidente Romildo Bolzan enumerou os objetivos imediatos da equipe, que tem a disputa da Recopa Gaúcha, contra o Pelotas, a defesa do título estadual, cujo campeonato tem início dia 22 e a participação na Copa Libertadores, a partir de 3 de março, na Colômbia.

"Aqui é um clube de muita história, muita legitimidade, de muitas conquistas e de uma história que tem toda uma cultura própria de ser feita. Que é campeão do mundo, do Brasileiro, da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Nós não estamos em um clube qualquer. Quando vocês entram em campo, carregam uma história e uma representatividade que o clube traz em sua trajetória. Vocês são a expressão desse contexto de hoje, vocês são a expectativa, a esperança", afirmou Bolzan.

CIRURGIA - a diretoria do Grêmio informou, por intermédio de seu departamento médico, que o técnico Renato Gaúcho será submetido a uma ablação, sábado pela manhã, no Rio. O procedimento é o mesmo pelo qual Renato passou no início do último ano, e estava previsto desde então.

Renato será operado pela equipe do Dr. Eduardo Saad, juntamente com o Dr Leandro Zimerman, do Hospital Moinhos de Vento e que o operou em 2019 e o médico do Grêmio, Dr Paulo Rabaldo, que também acompanhou o técnico em janeiro último.