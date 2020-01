DPVAT volta a ser reduzido; quem já pagou, será ressarcido

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



10/01/2020 | 07:26



Decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) acatou pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) de reduzir valor do seguro obrigatório DPVAT. Em dezembro, o próprio STF havia decidido manter o valor cobrado em 2019, ao alegar que o barateamento tornava o DPVAT economicamente inviável. Com a reversão, proprietários de carros pagam R$ 5,21 em vez de R$ 16,21 e, de motos, R$ 12,25 ante R$ 84,58, o que representa queda de 68% e 86%, respectivamente. Esses são o menor e o maior valor dentre as modalidades de veículos.

O DPVAT deve ser pago junto com a primeira parcela do IPVA ou com o valor total, e o cronograma de pagamento teve início ontem, com a placa final 1. Hoje é a vez de donos de veículos com placa final 2 quitarem o tributo. Assim, quem já pagou terá direito ao ressarcimento da diferença entre os montantes, garante a Seguradora Líder, que o administra. Ela irá explicar como isso será feito hoje.

No site https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br/ o valor já está atualizado para emitir guia. No sistema bancário, porém, ainda consta montante antigo.