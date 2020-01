Corinthians cede empate no fim, mas passa de fase na Copa SP como líder de grupo

09/01/2020 | 21:45



Com o gol de empate sofrido já nos acréscimos da etapa final, o Corinthians ficou no 1 a 1 contra a Francana, nesta quinta-feira, no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda assim, o time alvinegro carimbou a sua classificação à segunda fase, só que agora não mais com 100% de aproveitamento - duas vitórias e um empate em três jogos.

O resultado deixa o Corinthians na liderança do Grupo 11, com sete pontos conquistados. Três a mais que a própria Francana, vice-líder e que também segue na competição. O Fluminense-PI e o Retrô Brasil-PE foram eliminados já nesta primeira fase.

Na segunda fase, o Corinthians terá pela frente o Cuiabá, que se classificou como o segundo colocado do Grupo 12. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu o local do confronto.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com a Francana e o Corinthians criando chances de balançar as redes. O time de Franca exigiu ótimas defesas do goleiro Guilherme. Uma delas aos 30 minutos, quando o zagueiro Alemão arriscou de fora da área. Um susto para os defensores, surpreendidos com a finalização.

O mesmo valeu para o Corinthians, com maior posse de bola, mas que encontrou dificuldades para balançar as redes. Em uma das melhores chances nos primeiros 45 minutos, Richard aproveitou sobra na entrada da área e chutou forte. O camisa 1 Marcus precisou se esticar e fazer grande defesa, evitando o gol do time da capital.

Na etapa final, o Corinthians manteve o futebol ofensivo e conseguiu abrir o placar. Aos 25 minutos, Sandoval apareceu na área e cabeceou com força para o gol, sem chances de defesa para o goleiro. Apesar da vantagem, o time alvinegro não segurou o resultado e sofreu o empate aos 46, em cobrança de falta de Leonardo.

OUTROS JOGOS - Pelo Grupo 1, o Londrina foi surpreendido pelo Osvaldo Cruz e perdeu de virada por 3 a 2, no estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz. Apesar da derrota, o time paranaense confirmou a sua classificação, ficando na liderança com seis pontos. A Ponte Preta, com quatro, foi o outro clube da chave que segue adiante na competição.

Quem também confirmou presença na segunda fase foi o Novorizontino-SP, que fez 8 a 3 no Visão Celeste-RN, no estádio Alfredo de Castilho, pelo Grupo 04, com sede em Bauru. O time de Novo Horizonte avançou como líder com sete pontos, mesma pontuação que o segundo colocado Botafogo-RJ, também classificado.

No Grupo 6, Velo Clube-SP e Paraná empataram por 1 a 1, no estádio Benito Agnello Castellano, em Rio Claro. Melhor para o time paranaense, que terminou a primeira fase em segundo lugar e avançou. O mesmo vale para o Red Bull Brasil, líder com seis pontos.

Por fim, o Sport confirmou a sua classificação ao empatar contra o Audax-SP por 0 a 0, no estádio José Liberatti, em Osasco, pelo Grupo 28. Os pernambucanos avançaram por terminar na segunda posição da chave, com cinco pontos. A Desportiva-PA foi a líder, com seis.

Agora já são 51 classificados à segunda fase. São eles: ABC, Água Santa, Athletico-PR, Atlético-CE, Atlético-MG, Avaí, Bahia, Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Capivariano, Chapecoense, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Cuiabá, Desportiva-PA, Desportivo Brasil, Ferroviária, Flamengo-SP, Fluminense, Francana, Goiás, Grêmio, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novorizontino, Oeste, Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, Real-DF, Red Bull Brasil, Ríver-PI, Santa Cruz, Santos, São Bernardo, Sertãozinho, Sport, Taboão da Serra, Tanabi, Timon-MA, Tupi, União ABC, Volta Redonda e Votuporanguense.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

River-PI 6 x 1 Capital-TO

União ABC-MS 4 x 2 São Raimundo-RR

Resende-RJ 2 x 3 São Bernardo-SP

Nova Andradina-MS 0 x 5 Atlético-CE

America-RJ 2 x 0 Guarulhos-SP

Brasil-RS 0 x 2 Votuporanguense-SP

Dimensão Capela-AL 0 x 2 Botafogo-SP

Cuiabá-MT 4 x 3 Perilima-PB

Volta Redonda-RJ 3 x 0 Galvez-AC

Tupi-MG 3 x 1 XV de Piracicaba-SP

Vila Nova-GO 2 x 1 Inter de Limeira-SP

Náutico-PE 1 x 0 Santo André-SP

Gama-DF 5 x 2 Rio Claro-SP

Timon-MA 4 x 0 Olímpico-SE

Taubaté-SP 1 x 2 Atlético-MG

Confiança-PB 0 x 4 Linense-SP

União Suzano-SP 1 x 5 Chapecoense-SC

Manthiqueira-SP 0 x 4 ABC-RN

Mauá-SP 2 x 2 Avaí-SC

Flamengo-SP 1 x 2 Santa Cruz-PE

Tanabi-SP 2 x 1 Fortaleza-CE

Assisense-SP 0 x 4 Atlético-GO

Comercial-SP 2 x 3 Juventude-RS

Desportivo Brasil-SP 1 x 0 América-MG

Primavera-SP 2 x 1 Bahia-BA

Taboão da Serra-SP 0 x 0 CRB-AL

Paulista-SP 1 x 5 Athletico-PR

Desportiva-PA 2 x 1 Moto Club-MA

Retrô Brasil-PE 1 x 1 Fluminense-BA

São José-RS 2 x 2 Ponte Preta-SP

Marília-SP 1 x 2 Santos-SP

Noroeste-SP 0 x 2 Botafogo-RJ

Nacional-AM 1 x 4 Red Bull Brasil-SP

Capivariano-SP 0 x 0 Internacional-RS

Nova Iguaçu-RJ 5 x 0 Linhares-ES

Serra-ES 1 x 1 Guarani-SP

Audax-SP 0 x 0 Sport-PE

Francana-SP 1 x 1 Corinthians-SP

Osvaldo Cruz-SP 3 x 2 Londrina-PR

Visão Celeste-RN 3 x 8 Novorizontino-SP

Velo Clube-SP 1 x 1 Paraná-PR