Salário mínimo ideal é de R$ 4.342,57, aponta Dieese

10/01/2020 | 07:26



O salário mínimo ideal para família de quatro pessoas deveria ser de R$ 4.342,57, divulgou ontem o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O montante, estipulado com base no valor da cesta básica mais cara entre 17 capitais pesquisadas em dezembro – que havia sido a do Rio de Janeiro (R$ 516,91) –, equivale a 4,35 vezes mais o piso do mercado de trabalho de 2019, de R$ 998, e a 4,17 a cifra vigente em 2020, de R$ 1.039.

O Dieese também leva em conta que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e Previdência.

O reajuste do piso em R$ 41 neste ano, após ser corrigido apenas pela inflação, estimada em 4,1% pelo governo, vai injetar R$ 744,2 milhões na região. Porém, o trabalhador pode ser penalizado e ter o seu poder de compra reduzido, já que itens como a carne bovina subiram 12,6% e, o gás, 10% em 2019.