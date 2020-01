Shoppings da região iniciam liquidações passado o Natal

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



10/01/2020 | 07:25



Consumidores que esperam o início do ano para economizar nas compras podem se animar. Os shoppings da região já iniciaram as liquidações pós-Natal, que em sua maioria vão até domingo, a fim de queimar estoque do que ficou ‘encalhado’ em dezembro. Os estabelecimentos prometem descontos de até 70%.

É o caso do Atrium Shopping, em Santo André, que realiza Saldão de Natal até domingo, dia 12. O Grand Plaza, na mesma cidade, tem várias lojas fazendo liquidação com descontos diretos, mas o shopping não tem ação específica.

Em São Bernardo, o Metrópole inicia o Saldão de Verão hoje, que vai até domingo, também com redução de até 70%. O São Bernardo Plaza tem diversas lojas em liquidação com descontos de 50%.

A Liquidação do Lápis Vermelho no ParkShopping São Caetano vai até domingo, e os consumidores poderão encontrar descontos de até 70%.

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, também realiza queima de estoque até domingo, com promessa do mesmo percentual de abatimento. “Esta é a hora de os lojistas liquidarem os estoques oferecendo aos clientes oportunidades únicas de compras”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do espaço.

NOS PRÓXIMOS DIAS

O Golden Square Shopping, de São Bernardo, inicia a liquidação na próxima semana, entre os dias 16 e 19 de janeiro, e vai oferecer cupons de descontos e promoções a partir de 50% por meio do aplicativo do centro de compras. Para participar, o cliente deverá acessar a aba ‘cupons’ no aplicativo, resgatar o desconto e apresentá-lo na loja.

“Nossas expectativas estão altas. Viemos de uma reta final em 2019 com o aumento da confiança do consumidor e retomada do fôlego no varejo. Acreditamos que essa é uma oportunidade de começar o ano com o pé direito, mantendo as compras aquecidas”, explica Carlos Galvão, superintendente do local.

A liquidação do Mauá Plaza Shopping será realizada somente em fevereiro.