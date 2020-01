Do Dgabc.com.br



09/01/2020 | 21:18



O tempo seguirá instável nesta sexta-feira (10) em todas as cidades do Grande ABC. O dia será de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento e pancadas com volumes mais significativos no fim da tarde.

A temperatura permanece elevadas, com mínima prevista de 20ºC e máxima de 30ºC.

As condições de tempo seguirão semelhantes pelo menos até o próximo domingo.