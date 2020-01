Vanessa Soares

09/01/2020



O governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (9), a liberação de R$ 1 bilhão para melhorias de 5.004 escolas da rede estadual. Deste montante, R$ 48,5 milhões são destinados a 362 unidades do Grande ABC.

O anúncio foi feito durante visita do governador João Doria (PSDB) e do secretário do Estado da Educação Rossieli Soares às obras da EE Professor José Maria Reys, na Capital. "O objetivo é terminar 2022 com todas as escolas que necessitem reformadas, além, é claro, dos acabamentos e manutenção que têm que ser realizados rotineiramente”, declarou Doria.

Ao todo, 754 prédios estão com obras em andamento. Do total de unidades que serão atendidas no Grande ABC, 20 prédios recebem reparos em telhados e calhas, sendo seis em São Bernardo, quatro em Santo André e Diadema, três em Mauá, duas em Ribeirão Pires e uma em Rio Grande da Serra. A expectativa é a de que os serviços sejam concluídos até o início do ano letivo, no dia 3 de fevereiro.

Outras três escolas – duas em Mauá e uma em Santo André –, passam por obras consideradas prioritárias por meio do programa Escola+Bonita. São reparos de maior complexidade e com prazos de conclusão entre 90 e 270 dias.

Além disso, outras 17 unidades – oito em Santo André, quatro em Mauá, três em Diadema e duas em Ribeirão Pires – recebem reparos emergenciais, com conclusão prevista entre 30 e 300 dias.

As outras 322 unidades de ensino que foram contempladas com verba para melhorias receberam o dinheiro por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, que deposita o valor nas contas das APMs (Associações de Pais e Mestres). O objetivo é garantir que serviços de manutenção e reparos sejam feitos de forma mais ágil e sem burocracia.