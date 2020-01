Santos ganha e avança com 100% na Copa São Paulo; Botafogo e Inter também passam

09/01/2020 | 19:30



O Santos carimbou o passaporte para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao manter os 100% de aproveitamento nesta quinta-feira, pela terceira e última rodada da fase de grupos. Botafogo e outros 10 times também avançaram.

Virtualmente classificado, o Santos foi surpreendido pelo Marília logo aos dois minutos com gol de Victor, mas Alanzinho e Lucas Henrique garantiram a vitória alvinegra por 2 a 1, no estádio Bento de Abreu, em Marília (SP). O resultado positivo faz o clube alvinegro terminar na liderança isolada do Grupo 2, com nove pontos, e também classificou o Timon-MA como vice-líder, com seis.

Com dois gols de Enio em apenas quatro minutos - aos 34 e aos 38 do segundo tempo -, o Botafogo se classificou ao vencer o Noroeste por 2 a 0, no estádio Alfredo Castilho, e chegar aos sete pontos. A cidade de Bauru é a sede do Grupo 4.

Em Santa Bárbara d'Oeste (SP), o Internacional ficou no empate sem gols contra o Capivariano e garantiu a liderança do Grupo 7 graças ao saldo de gols (6 contra 3 do time de Capivari). Os dois clubes já estavam classificados e terminaram com sete pontos cada.

Ainda nesta quinta-feira, outros nove clubes garantiram a classificação à segunda fase: Ponte Preta no Grupo 1, Red Bull Brasil no Grupo 6, Desportivo Brasil no Grupo 8, Tanabi no Grupo 9, Bahia no Grupo 13, Chapecoense no Grupo 22, ABC no Grupo 24, Avaí no Grupo 26 e Desportiva-PA no Grupo 28.

Agora já são 47 classificados: ABC, Água Santa, Athletico-PR, Atlético-CE, Atlético-MG, Avaí, Bahia, Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Capivariano, Chapecoense, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Cuiabá, Desportiva-PA, Desportivo Brasil, Ferroviária, Flamengo-SP, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Oeste, Palmeiras, Ponte Preta, Real-DF, Red Bull Brasil, River-PI, Santa Cruz, Santos, São Bernardo, Sertãozinho, Taboão da Serra, Tanabi, Timon-MA, Tupi, União ABC-MS, Volta Redonda e Votuporanguense.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

River-PI 6 x 1 Capital-TO

União ABC-MS 4 x 2 São Raimundo-RR

Resende-RJ 2 x 3 São Bernardo-SP

Nova Andradina-MS 0 x 5 Atlético-CE

America-RJ 2 x 0 Guarulhos-SP

Brasil-RS 0 x 2 Votuporanguense-SP

Dimensão Capela-AL 0 x 2 Botafogo-SP

Cuiabá-MT 4 x 3 Perilima-PB

Volta Redonda-RJ 3 x 0 Galvez-AC

Tupi-MG 3 x 1 XV de Piracicaba-SP

Vila Nova-GO 2 x 1 Inter de Limeira-SP

Náutico-PE 1 x 0 Santo André-SP

Gama-DF 5 x 2 Rio Claro-SP

Timon-MA 4 x 0 Olímpico-SE

Taubaté-SP 1 x 2 Atlético-MG

Confiança-PB 0 x 4 Linense-SP

União Suzano-SP 1 x 5 Chapecoense-SC

Manthiqueira-SP 0 x 4 ABC-RN

Mauá-SP 2 x 2 Avaí-SC

Flamengo-SP 1 x 2 Santa Cruz-PE

Tanabi-SP 2 x 1 Fortaleza-CE

Assisense-SP 0 x 4 Atlético-GO

Comercial-SP 2 x 3 Juventude-RS

Desportivo Brasil-SP 1 x 0 América-MG

Primavera-SP 2 x 1 Bahia-BA

Taboão da Serra-SP 0 x 0 CRB-AL

Paulista-SP 1 x 5 Athletico-PR

Desportiva-PA 2 x 1 Moto Club-MA

Retrô Brasil-PE 1 x 1 Fluminense-BA

São José-RS 2 x 2 Ponte Preta-SP

Marília-SP 1 x 2 Santos-SP

Noroeste-SP 0 x 2 Botafogo-RJ

Nacional-AM 1 x 4 Red Bull Brasil-SP

Capivariano-SP 0 x 0 Internacional-RS