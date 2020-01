Após dar à luz primeira filha, Cameron Diaz dispensa babá: - Ela quer passar todos os segundos com o bebê

09/01/2020 | 19:11



Cameron Diaz deu as boas vindas à primeira filha, Raddix, fruto de seu casamento com Benjamin Madden, no início de janeiro, e está bem empenhada em exercer a maternidade. De acordo com a revista People, a atriz e o vocalista da banda Good Charlotte estavam tentando engravidar desde que se casaram em 2015.

Uma fonte revelou que, apesar de não querer ser mãe anteriormente, o casamento com Benjamin fez com que a atriz mudasse de ideia, e nos últimos anos os dois se prepararam para aumentar a família ficando saudáveis, diminuindo os níveis de estresse e fazendo de tudo para serem positivos. O anúncio do nascimento de Raddix pegou todo mundo de surpresa, já que Cameron não anunciou que estava grávida - apesar de alguns boatos sobre sua gravidez.

- Seus amigos próximos são extremamente leais, então não é estranho eles terem conseguido manter isso em segredo.

Além disso, não se sabe quando Cameron voltará a atuar, já que agora ela estaria totalmente empenhada em cuidar da filha e, por enquanto, dispensou a ajuda de babás.

- Cameron quer passar todos os segundo com o bebê.