Taís Araujo fala sobre protagonizar cenas quentes com Vladimir Brichta - um dos melhores amigos de seu marido, Lázaro Ramos

09/01/2020 | 19:10



É comum em novelas amigos contracenarem juntos, assim como cunhados e compadres! Já aconteceu, por exemplo, com Bruno Gissoni e Agatha Moreira em A Dona do Pedaço. Agora, Taís Araujo e Vladimir Brichta estão dando o que falar, já que ambos convivem juntos há dez anos, após terem se conhecido por meio de Lázaro Ramos, o marido da atriz, e um dos melhores amigos de Brichta.

Trabalhando juntos em Amor de Mãe, atual novela das nove da TV Globo, os dois vivem respectivamente Vitória e Davi, personagens que já protagonizaram algumas cenas quentes! Ao falar sobre o assunto, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a estrela comentou, em conversa com seus seguidores, se há estranhamento nisso:

- [As cenas quentes] nós vamos fazendo. Não tem história, não. Vlad é um dos meus melhores amigos, um dos melhores amigos do meu marido... A gente é família, eu, Adriana [Esteves], Vladimir. A gente é tudo comadre e compadre. [Eu digo]: Vamos embora fazendo, acabar essa cena aqui logo. Sete, oito, sete, oito (risos). Mas trabalhar com amigo é um lugar seguro. Está tudo certo. E é nossa profissão, nosso ofício.

Além disso, ela, que está com Lázaro há 15 anos e é mãe de João Vicente, de oito anos de idade, e Maria Antônia, de quatro anos, respondeu a uma seguidora que quis saber se ela gosta mais de um filho do que de outro:

- Já ouvi filhos dizerem que sua mãe não é legal e que mães têm afinidades diferentes com os filhos. Isso não acontece comigo. Eu tenho dois, sou absolutamente louca por eles, mas sinto que cada um tem uma demanda, disse.