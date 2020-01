Tatá Werneck cria teatro para a filha pegar no sono e encanta internautas: Acredite se quiser, ela dorme

09/01/2020 | 18:10



Momento fofura! Tatá Werneck mostrou o método diferenciado que usa para fazer a filha, Clara Maria, pegar no sono. Em seu Instagram, a humorista e esposa de Rafael Vitti publicou um vídeo em que abusa de seus dons na atuação e faz um teatrinho com os brinquedos preferidos da pequena.

Na peça de teatro encenada pelos brinquedos de Clara, uma rosquinha e um pato pedem a ajuda do Polvo Luis para decifrar se a pequena está mesmo com sono. Na legenda do vídeo, Tatá escreveu:

Acredite se quiser, ela dorme.

Marília Mendonça, que também é mamãe de primeira viagem, comentou no vídeo:

Vou ter que te chamar aqui pra casa! Meu repertório de 23 anos acabou. Quando vejo estou misturando todas as músicas de roda.

Tatá divertiu ao responder:

Eu conto as histórias pra ela de pintinho chamado Otávio que fui descobrir depois de dois meses que é um pato.

Já uma internauta pediu para que a humorista a colocasse para dormir esta noite, ao que ela respondeu:

Sim. Qual história você quer? Do óvni camuflado de sorvete e jeans ou da mariposa na autoescola?