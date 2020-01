Atlético-MG vence o Taubaté e avança na Copa São Paulo na liderança de grupo

09/01/2020 | 17:38



O Atlético-MG sofreu, mas conseguiu a vitória sobre o Taubaté por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Joaquim de Morais, em Taubaté (SP), e se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube mineiro, que corria sérios riscos de ser eliminado precocemente, avançou na liderança do Grupo 23 com os mesmos seis pontos de River-PI e Taubaté.

Enquanto os mineiros tiveram saldo positivo de cinco gols, piauienses e paulistas empataram em quatro tentos cada. O River-PI levou a melhor sobre os donos da casa por conta do número de gols a favor (7 a 6), graças aos 6 a 1 sobre o Capital-TO no primeiro jogo do dia.

Além de Atlético-MG e River-PI, a quinta-feira também registrou as classificações de União ABC-MS, São Bernardo, Atlético-CE, Botafogo-SP, Cuiabá, Volta Redonda, Tupi e Náutico. Agora já são 35 classificados; os outros são: Água Santa, Athletico-PR, Capivariano, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo-SP, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Itapirense-SP, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Oeste, Palmeiras, Real-DF, Santa Cruz, Sertãozinho, Taboão da Serra e Votuporanguense.

A vaga do Botafogo-SP foi obtida com a vitória sobre o Dimensão Capela-AL por 2 a 0, em Assis. O clube paulista garantiu a ponta do Grupo 3 com sete pontos. O Cuiabá, por sua vez, fez um duelo de sete gols contra o Perilima-PB, em Cravinhos, e festejou a vaga com os 4 a 3 no Grupo 12. Já o Náutico bateu o Santo André por 1 a 0, em Jaguariúna, pelo Grupo 20.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

River-PI 6 x 1 Capital-TO

União ABC-MS 4 x 2 São Raimundo-RR

Resende-RJ 2 x 3 São Bernardo-SP

Nova Andradina-MS 0 x 5 Atlético-CE

America-RJ 2 x 0 Guarulhos-SP

Brasil-RS 0 x 2 Votuporanguense-SP

Dimensão Capela-AL 0 x 2 Botafogo-SP

Cuiabá-MT 4 x 3 Perilima-PB

Volta Redonda-RJ 3 x 0 Galvez-AC

Tupi-MG 3 x 1 XV de Piracicaba-SP

Vila Nova-GO 2 x 1 Inter de Limeira-SP

Náutico-PE 1 x 0 Santo André-SP

Gama-DF 5 x 2 Rio Claro-SP

Timon-MA 4 x 0 Olímpico-SE

Taubaté-SP 1 x 2 Atlético-MG

Confiança-PB 0 x 4 Linense-SP